Trump attacca i giornalisti sull'Air Force One: 'Traditori, scrivete falsità'

AGI - Il presidente Usa, Donald Trump, a bordo dell'Air Force One, ha dato dei "traditori" ai giornalisti al suo seguito dopo una domanda sgradita sull'Iran. Un cronista aveva chiesto a Trump conto delle notizie di intelligence secondo le quali le forze armate e gli arsenali di Teheran non sarebbero affatto stati distrutti come sostiene Washington.
"Dovreste vergognarvi. Credo proprio che sia tradimento", ha tuonato il presidente americano, "scrivete che la guerra sta andando bene per loro, quando non hanno ne' marina, ne' aviazione, ne' alcuna capacita' di difesa contro nulla. Tra l'altro, abbiamo distrutto l'85% della loro produzione di missili.".
"Abbiamo ottenuto una vittoria militare totale, ma le notizie false, gente come te, scrivono in modo errato, sei un impostore, gente come te", ha proseguito Trump rivolto a un giornalista, "credo proprio che quello che scrivi sia una sorta di tradimento, ma direi che voi del New York Times e della Cnn siete i peggiori. E tutti sanno che è per questo che i vostri abbonati sono crollati".
"Teheran ha perso 80% lanciatori, da Nyt notizie false"
Trump, ha poi smentito le ricostruzioni dei media, basate su fonti di intelligence, secondo le quali l'arsenale missilistico iraniano sarebbe in buona parte intatto. "Sono notizie false del New York Times", ha detto Trump ai cronisti sull'Air Force One, "l'80% dei loro lanciatori è probabilmente andato".