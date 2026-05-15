Sparatoria a Nantes per droga: muore un 15enne, gravissimo un 13enne

AGI - Un adolescente di 15 anni è stato ucciso a Nantes in una sparatoria legata al traffico di droga. Lo ha dichiarato la procura locale, precisando che nell'agguato, avvenuto giovedì sera, sono rimasti feriti altri due minori. Tra questi, un ragazzo di 13 anni si trova attualmente ricoverato in ospedale in condizioni critiche, mentre un terzo giovane di 14 anni è rimasto ferito ma non sarebbe in pericolo di vita.
Il procuratore di Nantes, Antoine Leroy, ha riferito che i colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi contro i tre giovani in quella che ha definito "una resa dei conti legata a reati di droga". Il quindicenne è deceduto sul posto immediatamente dopo l'attacco.
La sparatoria si è verificata intorno alle 19:30 nei pressi di un edificio in un quartiere popolare nella zona nord della città. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, gli assalitori sarebbero giunti sul posto a bordo di un veicolo a due ruote, facendo poi perdere le proprie tracce dopo aver aperto il fuoco. Leroy, ha confermato che si tratta con ogni probabilità di un "regolamento di conti" tra bande rivali attive nel narcotraffico.
"Nantes è in lutto per l'insopportabile morte di un adolescente", ha dichiarato la sindaca Johanna Rolland, accorsa sul luogo della tragedia. Rolland ha espresso una ferma condanna contro il traffico di stupefacenti, definendolo un male che "affligge l'intero Paese". Le autorità locali hanno intensificato i controlli nel quartiere mentre proseguono le ricerche dei responsabili.