Streeting si dimette e sfida Starmer per la leadership

AGI - Il ministro della Salute britannico Wes Streeting, rivale interno di Keir Starmer nel Labour, si è dimesso dal governo, aprendo così la strada a una sfida per la leadership del partito. In una lettera indirizzata a Starmer, Streeting ha scritto che, sebbene i successi nel miglioramento delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale "siano tutti ottimi motivi per rimanere in carica", "avendo perso fiducia nella vostra leadership, sono giunto alla conclusione che sarebbe disonorevole e privo di principi farlo".
"è ormai chiaro che non guiderete il Partito Laburista alle prossime elezioni generali e che i parlamentari e i sindacati laburisti desiderano che il dibattito sul futuro sia una battaglia di idee, non di personalità o di meschini conflitti tra fazioni". "Deve essere un gruppo ampio e deve includere i migliori candidati possibili. Appoggio questo approccio e spero che continuerete a promuoverlo", aggiunge.
Streeting apre a rosa candidati, 'il meglio per il Labour'
Il Partito Laburista organizzi una competizione per la leadership con "la migliore rosa possibile di candidati", scrive Streeting, nella sua lettera inviata a Keir Starmer. Il passaggio della missiva implica, secondo diversi osservatori, che Streeting apre alla possibilità che anche il sindaco di Manchester, Andy Burnham, possa correre per la leadership. Streeting non indica una tempistica precisa per lo svolgimento della competizione, ma l'implicazione è "non ora, ma abbastanza presto, dopo che Burnham avrà avuto la possibilità di partecipare alle elezioni suppletive".
"E' ormai chiaro che non guiderai il Partito Laburista alle prossime elezioni generali e che i parlamentari e i sindacati laburisti desiderano che il dibattito sul futuro sia una battaglia di idee, non di personalità o di meschini conflitti tra fazion - scrive Streeting nella lettera rivolgendosi a Starmer - è necessario un dibattito ampio, con la migliore rosa di candidati possibile. Appoggio questo approccio e spero che tu possa agevolarlo". Streeting non ha ancora annunciato ufficialmente una sua candidatura alla leadership, sebbene lasci intendere che lo farà quando si terrà la competizione.
"Non c'è dubbio che l'impopolarità di questo governo sia stata un fattore determinante e comune nelle nostre sconfitte in Inghilterra, Scozia e Galles. I bravi laburisti hanno perso senza alcuna colpa. Ci sono molte ragioni che potremmo indicare: dagli errori politici individuali, come la decisione di tagliare il sussidio per il riscaldamento invernale, al discorso sull'"isola degli stranieri", tutti elementi che hanno lasciato il Paese disorientato e incerto su chi siamo e su cosa crediamo veramente", ha aggiunto.