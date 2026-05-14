Il Pentagono sospende l'invio di 4000 soldati in Polonia

AGI - Il Pentagono ha bloccato all'ultimo momento il dispiegamento in Polonia della Seconda Brigata corazzata da combattimento della prima divisione di cavalleria, la storica brigata "Black Jack", composta da circa 4 mila soldati e da un ingente quantitativo di mezzi pesanti. Lo riportano i media americani.
L'unità, di stanza a Fort Hood, aveva già completato il primo maggio la tradizionale cerimonia del "casing of the colors", che precede la partenza per una missione all'estero. Alcuni militari dell'avanguardia erano già arrivati in Polonia e parte dell'equipaggiamento era in viaggio attraverso l'Oceano Atlantico quando, il 13 maggio, è arrivato l'ordine di sospendere l'operazione.
Riduzione della presenza militare in Europa
La decisione riporta di fatto la presenza militare americana in Europa ai livelli precedenti al 2022, cioè prima dell'invasione russa dell'Ucraina, e si inserisce nel più ampio piano del presidente Donald Trump per ridurre l'impronta militare degli Stati Uniti nel continente europeo, dopo il recente ritiro di 5 mila soldati dalla Germania.
La reazione delle autorità polacche
Le autorità polacche hanno tuttavia minimizzato la portata della decisione. Il ministro della Difesa Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ha definito la misura una normale "riorganizzazione" delle forze americane in Europa e ha assicurato che Varsavia non è preoccupata, sottolineando anzi che il governo polacco auspica una presenza ancora maggiore di truppe statunitensi sul proprio territorio.
Nessun chiarimento dal Pentagono
Il Pentagono non ha finora fornito spiegazioni dettagliate sulla sospensione del dispiegamento.