Papa Leone agli studenti della Sapienza: 'Chi cerca la verità alla fine incontrerà Dio'

AGI - Papa Leone è arrivato alla Sapienza di Roma. Il Pontefice è accolto davanti alla Cappella Universitaria "Divina Sapienza" dalla Magnifica Rettrice Antonella Polimeni, e successivamente, all'ingresso della chiesa, dal Cappellano don Gabriele Vecchione e dal Vicario Generale per la Diocesi di Roma, il cardinale Baldo Reina. Leone, appena sceso dall'auto, si è diretto verso gli studenti che accalcano le transenne. Li ha salutati, stringendo mani e scambiando qualche parola con loro. In tanti hanno chiesto al Pontefice un selfie o una foto. Leone, il cui ingresso è stato salutato da un grande e fragoroso applauso, non si è sottratto e ha sorriso.
E un'ovazione ha segnato il suo ingresso nella Cappella Universitaria "Divina Sapienza" dell'Università La Sapienza.
Le parole agli studenti
"Chi ricerca, chi studia, chi cerca la verità, alla fine cerca Dio, incontrerà Dio, troverà Dio precisamente nella bellezza della creazione in tante forme e che Dio ha voluto mettere la sua impronta in tutto quello che siamo noi, soprattutto come figli di Dio, creature fatte nella sua immagine ma anche nella sua creazione". Così Papa Leone, a braccio, si è rivolto agli studenti nella Cappella Universitaria "Divina Sapienza" dell'Università La Sapienza di Roma.
La visita pastorale
"È un bel momento oggi condividere un po' con la comunità universitaria, questo centro di studio che credo sia il più grande in tutta Europa, e allora veramente una benedizione in dono di Dio trovarci qui e vivere un po' questo momento sapendo che è Dio che ci ha chiamati, è Dio che ha dato questa meravigliosa creazione per tutti noi".
L'augurio finale
"Ho voluto cominciare questa visita stamattina qui nella Cappella, questa bella chiesa punto d'incontro con il Signore perché innanzitutto questa mia visita stamattina è una visita pastorale", ha sottolineato il Pontefice. E poi ha auspicato che la giornata sia "davvero per tutti voi un incontro con Dio e la bellezza della vita".
"Grazie per l'accoglienza. Sono molto contento di essere qui stamattina con voi. Potrete seguire tutto l'incontro dagli schermi e spero che sia un momento di grazia, un momento di gioia per tutta la comunità della sapienza. Auguri a voi ci vediamo dopo". Il Pontefice in golf cart ha percorso il viale dell'Università tra gli applausi degli studenti e i cori "Viva il Papa". Dopo il colloquio privato con il Rettore Magnifico, la firma del Libro d'Onore, la scoperta della targa-ricordo e la visita alla Mostra "La Sapienza e il Papato", Leone è atteso in Aula Magna per l'incontro con docenti e studenti.