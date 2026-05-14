Musk posa con Cook per i fotografi e fa le smorfie
Musk posa con Cook per i fotografi e fa le smorfie
Home>Estero

Musk posa con Cook per i fotografi e fa le smorfie

E' diventato virale il video di Musk che fa le smorfie deduto al tavolo della cena ufficiale per il presidente americano Donald Trump a Pechino
Elon Musk fa le smorfie alla cena ufficiale a Pechino
Social - Elon Musk fa le smorfie alla cena ufficiale a Pechino
di lettura

AGI - Seduto al tavolo della cena ufficiale per il presidente americano Donald Trump a Pechino, Elon Musk ha posato per i fotografi insieme con l'amministratore delegato della Apple, Tim Cook. Il patron di X, apparentemente non a proprio agio, non si è potuto sottrarre ma ha iniziato a fare smorfie in favore delle telecamere.

ADV

E il video, rilanciato dai grandi media americani, è diventato virale. Sia Musk sia Cook fanno parte della delegazione di imprenditori al seguito di Trump nella visita al presidente cinese Xi Jinping.

ADV

A quanto riferito dal pool di giornalisti al seguito di Trump, Musk non ha aspettato la fine della cena. Il proprietario di SpaceX è stato visto lasciare la Grande Sala del Popolo intorno alle 19:15 (ora locale), spiegano i cronisti, mentre il presidente è tornato alla sua limousine alle 20:43 e il corteo ha iniziato a muoversi alle 20:45.

ADV