Rubio affascinato dal soffitto della Grande Sala del Popolo diventa un meme

AGI - Naso all’insù ammaliato dal soffitto della Grande Sala del Popolo e mani che gesticolano: è diventata un meme la reazione del segretario di Stato Usa, Marco Rubio, in visita a Pechino con Donald Trump. Nelle immagini si vede Rubio che alza lo sguardo ad ammirare il soffitto decorato all'interno della grande sala, durante i colloqui ad alto livello tra Donald Trump e Xi Jinping. Il Segretario di Stato indica e gesticola verso il soffitto mentre parla con il segretario alla Difesa, Pete Heghset. Il video è diventato subito virale e rimbalza sulla rete con commenti ironici. C’è chi immagina Rubio che ammira i lampadari e li propone per la contestata nuova sala da ballo voluta da Trump alla Casa Bianca. E chi invece interpreta il gesto con “ma qui l’aria condizionata non c’è?”.
Di sicuro a Pechino Rubio ha cambiato pelle, e si è trasformato in Lubio. Solo con questo escamotage, pensato da Pechino, il segretario di Stato ha potuto prendere parte alla visita. Nel 2020, infatti, Rubio aveva criticato la repressione cinese della minoranza degli uiguri e di Hong Kong , dichiarazioni che gli avevano fatto ottenere un divieto di ingresso nel paese dal governo di Xi.