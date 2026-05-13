Trump posta l'immagine del Venezuela come 51esimo stato Usa

AGI - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social un'immagine che raffigura il Venezuela con una bandiera americana inserita e la dicitura "51 stato".
Il post provocatorio viene pubblicato mentre Trump è in viaggio verso la Cina per un vertice di alto livello e arriva un giorno dopo che la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha affermato che il suo paese non aveva "mai" preso in considerazione l'ipotesi di diventare il 51 stato, nemmeno dopo la cattura del leader deposto Nicolás Maduro da parte delle forze statunitensi a gennaio.
Le dichiarazioni a Fox News
Lunedì Trump aveva dichiarato a Fox News di stare valutando la possibilità di rendere il paese sudamericano un nuovo stato, dopo mesi di vanterie sul suo controllo della nazione ricca di petrolio.
Il disgelo con Washington
La Rodríguez, dal canto suo, ha registrato un disgelo nelle relazioni con gli Stati Uniti da quando ha assunto la carica, approvando riforme che hanno riaperto i settori minerario e petrolifero del Venezuela alle compagnie straniere, in particolare a quelle statunitensi.
Il nodo delle elezioni
L'opposizione venezuelana ha chiesto nuove elezioni, mentre Rodríguez, interrogata il 1 maggio sulle prospettive di un nuovo voto, ha dichiarato di "non saperlo" e che si sarebbero tenute "prima o poi".