Trump vola in Cina: dall'Iran ai Boeing, tutti i dossier sul tavolo

AGI - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è in volo verso Pechino, per una visita di Stato di tre giorni che lo riporterà in Cina nove anni dopo il suo primo viaggio da presidente americano. E nonostante le tensioni degli ultimi mesi, esacerbate soprattutto dai dazi, il capo di Stato americano non ha dubbi che l’accoglienza sarà calorosa: “Mi aspetto che, Xi Jinping, mi dia un bel abbraccio caloroso quando arriverò lì”. Il presidente cinese, Xi Jinping "è un mio amico andiamo d'accordo. E penso che vedrete accadere cose positive. Sarà un viaggio molto emozionante. Accadranno molte cose positive".
Il dossier Iran
Sul tavolo diversi dossier: un "lungo colloquio" sull'Iran, tanto per iniziare. "Credo che ne parleremo a lungo. Penso che lui sia stato relativamente bravo, a essere sincero. Guardate il blocco (sullo Stretto di Hormuz, ndr), non hanno avuto problemi. Molto del loro petrolio passa da li'", ha detto Trump conversando con i giornalisti prima della partenza dell'Air Force One per la Cina. Con il capo di Stato americano ci sarò anche il segretario alla Difesa americano, Pete Hegseth.
Ma in ballo non c’è solo l’Iran: Trump ha già dichiarato che chiederà Xi, di "aprire" il gigante asiatico alle aziende americane quando i due si incontreranno a Pechino questa settimana. "Chiedero' al presidente Xi, un leader di straordinario prestigio, di 'aprire' la Cina affinché queste persone brillanti possano fare la loro magia e contribuire a portare la Repubblica Popolare a un livello ancora più alto", ha scritto il tycoon repubblicano sui social media.
I leader delle big tech con Trump
Il presidente viaggia con un'ampia delegazione di leader aziendali, tra cui Elon Musk (Tesla), Tim Cook (Apple) e Kelly Ortberg (Boeing), Brian Sikes (Cargill), Jane Fraser (Citi), Larry Culp (GE Aerospace), David Solomon (Goldman Sachs), Sanjay Mehrotra (Micron), Cristiano Amon (Qualcomm), Jensen Huang (Nvidia).
Complessivamente, sono poco più di una decina i dirigenti Usa che accompagneranno Trump. La delegazione rappresenta settori chiave, tra cui l'aviazione, la tecnologia, il settore bancario e i social media, e la missione avviene in un contesto difficile per i rapporti commerciali tra Usa e Cina, con l'amministrazione Trump impegnata a negoziare accordi per la gestione dell'imponente flusso di beni sensibili tra le due maggiori economie mondiali.
Cosa è cambiato dall'ultimo viaggio di Trump in Cina
Breve cronistoria della guerra commerciale tra Pechino e Washington
Si tratta, però, di una "delegazione ridotta, a testimonianza delle divisioni all'interno dell'amministrazione sulla politica economica nei confronti della Cina e delle aspettative limitate per il vertice", ha scritto Reuters. Una differenza evidente rispetto alla visita di Trump in Cina di nove anni fa, quando fu accompagnato da 29 dirigenti di alto profilo.
La maxi commessa dei Boeing
Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Bloomberg, durante il viaggio verrà annunciata la vendita di 500 Boeing 737 Max, una delle commesse più consistenti della storia del costruttore. All’ordine del giorno anche prodotti agricoli, energia, stabilità delle forniture di terre rare e una maggiore cooperazione contro il traffico di fentanyl.
La questione taiwanese
E poi c’è il nodo Taiwan nei rapporti bilaterali: Pechino spinge affinché Washington abbandoni la tradizionale "ambiguità strategica" e dichiari esplicitamente la propria opposizione all'indipendenza dell'isola e il sostegno alla riunificazione. Gli analisti, tuttavia, ritengono improbabile che Trump faccia concessioni sostanziali su una questione considerata centrale dalla leadership cinese.
Il programma del vertice
Il programma del vertice prevede una cerimonia ufficiale di benvenuto, incontri privati tra i due leader e una visita al Tempio del Cielo, un complesso religioso risalente al XV secolo che simboleggia il rapporto tra la Terra e il Cielo. Giovedì sera Trump parteciperà a un banchetto di Stato, mentre venerdì, prima della partenza, avrà un tè e un pranzo di lavoro con Xi Jinping.