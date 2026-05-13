Quarantena a Bordeaux: morto un passeggero, 1700 bloccati in nave

AGI - Oltre 1.700 persone sono state messe in quarantena a bordo di una nave da crociera arrivata a Bordeaux ieri sera da Brest dopo la morte di un passeggero novantenne per un sospetto caso di gastroenterite. Lo riferiscono le autorità sanitarie.
Tra i 1.233 passeggeri, per lo piu' britannici e irlandesi, oltre al defunto, circa una cinquantina hanno manifestato sintomi e sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. A bordo si trovano anche 514 membri dell'equipaggio.
Il percorso della nave e i test sanitari
La nave della Ambassador Cruise Line, partita dalle Isole Shetland il 6 maggio, ha fatto scalo a Belfast, Liverpool e Brest prima di arrivare a Bordeaux, da dove è previsto il suo ritorno in Spagna.
I primi test a bordo hanno escluso la presenza di norovirus, ma ulteriori analisi sono in corso presso l'ospedale di Bordeaux, hanno indicato le autorita' sanitarie. Non e' stata esclusa la possibilità di un'intossicazione alimentare e sono stati smentiti tutti i collegamenti con l'hantavirus, ritenuto responsabile della morte di tre passeggeri della nave da crociera MV Hondius, in viaggio da Ushuaia a Capo Verde.
Dinamica dei sintomi e decesso a bordo
Secondo le autorità, il picco dei sintomi - vomito e diarrea - si e' verificato l'11 maggio, quando la nave si trovava nella citta' francese di Brest. La vittima novantenne e' deceduta prima che la nave raggiungesse quel porto.