Vertice Xi-Trump: al centro Iran, dazi e stretta tech

AGI - Xi Jinping si presenta in posizione di forza all'incontro con un Donald Trump indebolito dalla guerra in Iran, ma le ripercussioni economiche del conflitto, la situazione interna in Cina e le controversie commerciali attenuano questo vantaggio.
Il dominio del gigante asiatico nel settore delle terre rare, metalli indispensabili per l'industria moderna, offre al presidente cinese una carta vincente per strappare concessioni al miliardario repubblicano, a Pechino dal 13 al 15 maggio.
Cosa è cambiato dall'ultimo viaggio di Trump in Cina
Le valutazioni degli analisti sul vertice
"La Cina arriva a questo vertice con dei veri e propri assi nella manica. Ma anche con un reale senso di urgenza", afferma Han Lin, direttore per la Cina della società di consulenza americana The Asia Group.
Le principali preoccupazioni di Pechino
Ecco le principali preoccupazioni di Pechino:
Guerra in Medio Oriente
Grazie alle sue riserve petrolifere e alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento, la Cina è per ora relativamente risparmiata dalla crisi energetica che sta colpendo l'Asia. Tuttavia, ad aprile i prezzi del gas sono saliti nel Paese e gli industriali temono un aumento dei costi di produzione della plastica, che viene fabbricata a partire dal petrolio. E se i dati sul commercio estero sono stati migliori del previsto il mese scorso, questa ripresa è stata soprattutto dovuta all'impennata del prezzo del greggio e dei chip elettronici, ha scritto Julian Evans-Pritchard, esperto di Capital Economics. Soprattutto, la Cina ne risentirebbe economicamente se la guerra in Medio Oriente dovesse protrarsi. "Un aumento dei prezzi del petrolio tale da rallentare significativamente la domanda mondiale peserebbe sull'attività cinese", ha scritto la scorsa settimana Leah Fahy, di Capital Economics. Anche la partnership tra Pechino e Teheran costituisce una possibile fonte di tensioni. Donald Trump potrebbe spingere Xi Jinping a esigere dall'Iran delle concessioni nei confronti degli Stati Uniti. Ma piegarsi a questa richiesta americana e "usare questa influenza rischierebbe di intaccare la fiducia che la Cina ha accuratamente costruito" con Teheran, sottolinea Han Lin.
L'ultimo incontro tra Xi Jinping e Donald Trump, tenutosi a ottobre, aveva portato a una tregua commerciale, certamente fragile, ma che ha permesso di ridurre drasticamente il livello dei dazi punitivi reciproci. La Cina si è rivolta ad altri partner commerciali per attenuare gli effetti immediati della guerra commerciale.
Ma il governo teme le conseguenze a lungo termine del conflitto sull'attrattiva del Paese come base manifatturiera. Pechino ha pubblicato ad aprile nuove normative volte a impedire alle imprese di escludere la Cina dalle loro catene di approvvigionamento. Una risposta ad alcuni governi occidentali che cercano di ridurre la loro dipendenza dalle sue fabbriche.
Restrizioni sulle tecnologie
Washington sta moltiplicando le misure per ostacolare lo sviluppo del settore tecnologico cinese, in un contesto di rivalità tra le due potenze nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Le aziende cinesi non hanno il diritto di acquistare i chip di IA più avanzati dell'americana Nvidia, a causa di una normativa statunitense adottata in nome della protezione della sicurezza nazionale. Di conseguenza, Pechino ha dovuto accelerare lo sviluppo dei propri semiconduttori. In questo contesto, la Cina potrebbe utilizzare gli elementi delle terre rare per ottenere da Trump "sgravi tariffari o un congelamento di alcuni controlli sulle esportazioni", ha scritto Ting Lu, economista di Nomura, in una nota.
Rallentamento economico
I colloqui tra Xi e Trump si svolgeranno in un contesto di domanda interna stagnante in Cina. Il gigante asiatico ha faticato a rilanciare la propria economia dopo la pandemia di Covid-19. Tra i fattori che contribuiscono a questa situazione vi sono la crisi del debito nel settore immobiliare e livelli di spesa dei consumatori inferiori rispetto al passato. "La crisi immobiliare ha ridotto la ricchezza delle famiglie e la disoccupazione giovanile rimane ostinatamente elevata", osserva Han Lin di The Asia Group. I leader cinesi hanno recentemente riconosciuto che l'economia si trova ad affrontare "certe difficoltà e sfide" e hanno chiesto una maggiore autonomia nazionale nelle tecnologie strategiche e nelle catene di approvvigionamento industriali. "Pertanto, Pechino si avvicina a questi negoziati non senza apprensione", ha riassunto Lin a proposito delle discussioni di questa settimana.