Hantavirus, la MV Hondius in viaggio verso i Paesi Bassi

AGI - È in viaggio verso i Paesi Bassi la nave da crociera MV Hondius, a bordo della quale è stato individuato un focolaio di hantavirus. Dopo aver agevolato lo sbarco degli ultimi passeggeri a bordo, la nave ha lasciato ieri dopo le 19 il porto di Granadilla de Abona, nell’arcipelago spagnolo delle Canarie.
“Si prevede che la MV Hondius impiegherà sei giorni per salpare fino a Rotterdam”, ha dichiarato la compagnia armatrice Oceanwide Expeditions in un comunicato, aggiungendo che una data di arrivo possibile sia quella della sera di domenica 17 maggio.
Equipaggio a bordo e passeggero deceduto
A bordo sono rimasti 25 membri dell’equipaggio e due componenti del personale medico. La nave trasporta anche il corpo di un passeggero tedesco deceduto durante la crociera.
Arrivo degli evacuati nei Paesi Bassi
Gli ultimi due aerei che trasportavano passeggeri e membri dell’equipaggio evacuati dalla nave da crociera MV Hondius, dove è stata rilevata un’epidemia di hantavirus, sono atterrati ieri sera a Eindhoven, nei Paesi Bassi, lunedì sera.
Dettagli sui passeggeri evacuati
I due aerei provenienti dall’arcipelago spagnolo delle Isole Canarie trasportavano in totale 28 persone, secondo il Ministero degli Esteri olandese. A bordo del primo aereo c’erano sei ex passeggeri Hondius (quattro australiani, un neozelandese e un britannico residenti in Australia): saranno ospitati in un centro di quarantena vicino all’aeroporto prima di partire per l’Australia. I sei, che indossavano camici medici bianchi e mascherine, sono scesi dall’aereo medico, stringendo borse bianche contenenti i loro effetti personali, prima di entrare nel terminal.
Equipaggio e autorità sanitarie
Il secondo velivolo trasportava 19 membri dell’equipaggio, un medico britannico, un epidemiologo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e un altro del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CEPM). Hanno indossato solo una maschera e grandi borse bianche contenenti i loro effetti personali.