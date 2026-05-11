La fuga negli Usa dell'ex ministro della Giustizia polacco Ziobro

AGI - L'ex ministro della giustizia polacco Zbigniew Ziobro, ricercato per diversi reati nel suo paese d'origine, è fuggito dall'Ungheria negli Usa. Lo riferiscono i media polacchi. Ziobro, che ha ottenuto asilo politico dal governo dell'alleato di destra Viktor Orban lo scorso anno, rischia fino a 25 anni di carcere in Polonia.
Le accuse a suo carico in Polonia includono abuso di potere, direzione di un'organizzazione criminale e utilizzo di fondi destinati alle vittime di reati per acquistare il software spia israeliano Pegasus, presumibilmente per monitorare gli oppositori politici.
La svolta politica in Ungheria
Dopo la sconfitta elettorale del partito di Orban ad aprile, il nuovo premier ungherese Peter Magyar, insediatosi sabato scorso, ha dichiarato che l'Ungheria non avrebbe più protetto persone ricercate altrove. "L'Ungheria non sarà più una discarica per criminali ricercati a livello internazionale", ha dichiarato in una conferenza stampa il giorno dopo la sua vittoria, citando come esempi Ziobro e il suo ex vice, Marcin Romanowski, sospettati di aver sottratto quasi 40 milioni di euro.
Le segnalazioni dai media
L'emittente polacca di destra Republika ha riferito ieri che Ziobro si trovava negli Stati Uniti, mentre l'emittente liberale TVN24 ha pubblicato una foto di Ziobro all'aeroporto internazionale di Newark Liberty, affermando che fosse stata scattata da un altro viaggiatore.
La posizione delle autorità polacche
Il portavoce del ministero degli Esteri polacco non ha risposto alle richieste di commento sulla posizione di Ziobro e Romanowski. Non è chiaro come Ziobro sia riuscito a viaggiare negli Stati Uniti, dato che la Polonia aveva precedentemente affermato che il suo passaporto polacco era stato revocato. La Procura nazionale polacca ha scritto su X che "non dispone di dati che confermino la partenza del sospettato dall'area Schengen" e che "tutte le informazioni che emergono a questo proposito sono in fase di verifica continua".
L'ipotesi estradizione
Tuttavia, il ministro della Giustizia polacco Waldemar Zurek ha dichiarato all'emittente Polsat che "se verrà confermato che Ziobro si trova negli Stati Uniti, allora (la Polonia) ne richiederà l'estradizione". Ziobro è stato il leader del partito ultraconservatore Polonia Sovrana, partner minore della coalizione di governo del partito nazionalista Diritto e Giustizia (PiS), e ha ricoperto le cariche di ministro della Giustizia e procuratore generale tra il 2015 e il 2023.
Le riforme giudiziarie e le accuse
È anche noto per essere l'artefice delle controverse riforme giudiziarie che hanno scatenato una controversia tra la Polonia e la Commissione Europea. Ha respinto le accuse a suo carico e ha accusato il governo centrista polacco di condurre una caccia alle streghe contro i conservatori.