Starmer non si dimette e rilancia: 'Tornare al centro dell'Europa'

AGI - Il premier britannico Keir Starmer ha ribadito che non intende dimettersi. Anzi, è pronto a rilanciare l'azione di governo. "Se gettassimo il Paese nel caos, non ci sarebbe perdonato", ha detto nel discorso con cui ha deciso di annunciare il nuovo corso del suo esecutivo, dopo la sconfitta alle elezioni locali.
"Proprio come mi assumo la responsabilità dei risultati, mi assumo anche quella di realizzare il cambiamento necessario per rendere la Gran Bretagna più forte e più giusta", ha detto. "Mi assumo la responsabilità di non allontanarmi, non di far precipitare il nostro Paese nel caos, come hanno fatto i Tories più e più volte, caos che ha provocato danni a lungo termine a questo paese", ha sottolineato Starmer.
Responsabilità e stabilità
"Un governo laburista non sarebbe mai stato perdonato per averlo inflitto di nuovo al nostro paese", ha assicurato. "Come ogni primo ministro, ho imparato molto nei primi due anni di lavoro in termini di sfide politiche che il nostro paese deve affrontare", ha riferito, "la gente ha bisogno di speranza".
Obiettivi del nuovo corso
"Dobbiamo rendere il nostro paese più forte, prendere il controllo delle risorse energetiche e della difesa. E rendere questo paese giusto", ha insistito. Keir Starmer ha promesso che farà ricredere quanti sono rimasti delusi dalla sua azione di governo. "Alcune persone sono frustrate con me", ha ammesso Starmer. "So che ho bisogno di dimostrare che si sbagliano e lo farò", ha detto, "vinceremo grandi sfide".
L'attacco a Farage e i rapporti con l'Ue
Il premier britannico ha anche promesso di rivedere i rapporti con l'Unione europea, nell'interesse dalla Gran Bretagna. ""Voglio ricordarvi che cosa ha detto Nigel Farage sulla Brexit. Ha detto che ci avrebbe resi più ricchi. Falso. Ci ha resi più poveri. Ha detto che avrebbe ridotto l'immigrazione. Falso. L'immigrazione è schizzata alle stelle. Ha detto che ci avrebbe resi più sicuri. Ancora falso. Ci ha resi più deboli", ha elencato Starmer. Dunque, "ridefiniremo la nostra relazione con Europa. Perché muoversi spalla a spalla con Paesi che condividono i nostri valori e anche i nostri nemici è la scelta giusta per la Gran Bretagna. È la scelta del Labour", ha assicurato.
Accuse di opportunismo
Il leader di Reform, nel 2016 alla testa del movimento per l'uscita dall'Ue, "ha ingannato la Gran Bretagna e, a differenza dei Conservatori, che almeno devono fare i conti con le conseguenze, lui è semplicemente scomparso dalla scena e ora parla di qualsiasi cosa tranne che delle conseguenze dell'unica politica che ha effettivamente portato a termine. Perché non è solo un imbonitore, è anche un opportunista che gioca d'azzardo", ha attaccato. Al prossimo vertice Ue, il Regno Unito si definirà una "nuova direzione per la Gran Bretagna".
Ricostruire il rapporto con l'Europa
Se il governo conservatore "sarà ricordato per avere rotto il rapporto con l'Europa, questo governo laburista sarà ricordato per avere ricostruito la relazione mettendo la Gran Bretagna al centro dell'Europa", ha annunciato.