Agguato in monopattino a Nizza, 2 morti

AGI - Due persone sono morte e altre sei sono rimaste ferite, tre delle quali in condizioni critiche, nella sparatoria avvenuta nel pomeriggio nel quartiere sensibile di Les Moulins, nella parte occidentale di Nizza. L'episodio, secondo gli inquirenti, si inserisce nel contesto delle violenze legate al traffico di droga.
La sparatoria è avvenuta intorno alle 15.30 nella frequentata Place des Amaryllis, un'area commerciale molto conosciuta per la presenza di punti di spaccio. Secondo il procuratore di Nizza, Damien Martinelli, il killer è stato lasciato sul posto da un veicolo, si è avvicinato in monopattino elettrico, ha aperto il fuoco e si è poi allontanato nuovamente in monopattino, venendo successivamente recuperato da un'auto in fuga.
Le vittime e le condizioni dei feriti
Le vittime erano sedute ai tavolini di un bar e sarebbero state prese di mira deliberatamente. Sul luogo sono stati repertati bossoli calibro 9 millimetri e gli investigatori hanno contato una decina di colpi esplosi. Le persone colpite hanno un'età compresa tra i 23 e i 57 anni. Il sindaco di Nizza, Eric Ciotti, ha confermato che tre feriti si trovano in "urgenza assoluta", con prognosi riservata.
L'allarme sul narcotraffico
Il primo cittadino ha parlato di una vera e propria "guerra" contro il narcotraffico, accusando lo Stato di non riuscire a contrastare efficacemente il fenomeno. Il quartiere di Les Moulins, che conta circa 8 mila abitanti ed è situato nei pressi dell'autostrada all'ingresso della città, è stato più volte teatro di episodi di violenza legati al controllo dei punti di spaccio.
Precedenti e tensione crescente
Lo scorso ottobre, nella stessa Place des Amaryllis, due persone erano state uccise in una precedente sparatoria. Negli ultimi giorni la tensione era già aumentata. Venerdì sera un negozio di alimentari del quartiere era stato preso di mira da colpi d'arma da fuoco e da un'esplosione, mentre sabato sera un'altra sparatoria si era verificata nel quartiere di Saint-Roch.
Indagini e misure di sicurezza
Secondo il procuratore Martinelli, nei tre episodi sono state utilizzate "le stesse tre armi e gli stessi calibri", elemento che suggerisce un collegamento diretto tra i fatti. Solo domenica il prefetto delle Alpi Marittime aveva annunciato un rafforzamento significativo della presenza di polizia nelle zone più esposte, nel tentativo di ristabilire la sicurezza. Dall'estate del 2024, secondo Ciotti, undici persone sono state uccise nel solo quartiere di Les Moulins. Nel luglio 2024 sette membri di una stessa famiglia, tra cui tre bambini e un adolescente, erano morti in un incendio doloso legato al traffico di droga.