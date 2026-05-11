Ucraina, no di Kallas a Schroeder: 'E' un lobbista per conto della Russia'
Ucraina, Kallas boccia l'ipotesi Schroeder: "E' un lobbista per conto della Russia"
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Ucraina, Kallas boccia l'ipotesi Schroeder: "E' un lobbista per conto della Russia"

"Non è saggio dare a Mosca il diritto di nominare un negoziatore", ha spiegato l'Alto Rappresentante per la Politica estera Ue
Sara Dellabella, Corrispondente da Bruxelles
Kallas boccia l'ipotesi Schroeder: "E' un lobbista per conto della Russia"
SIMON WOHLFAHRT / AFP - Kaja Kallas
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AGI - No all'ipotesi Schroeder. Non ha dubbi Kaja Kallas​​​​​​, Alto Rappresentante dell'Ue per la Politica estera: "Se diamo alla Russia il diritto di nominare un negoziatore per nostro conto, non sarebbe molto saggio. Penso che Schroeder sia stato un lobbista, un lobbista di alto livello per le aziende statali russe, quindi è chiaro perché Putin voglia che sia lui la persona in questione, in modo che in realtà sieda da entrambe le parti del tavolo" ha detto Kallas arrivando al Consiglio esteri.

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Accuse sul cessate il fuoco

"Il cessate il fuoco voluto da Putin era solo un cinico tentativo di proteggere la sua immagine, mentre in realtà stavano attaccando i civili in Ucraina".

La posizione dell'Ucraina

"L'Ucraina ha rispettato il cessate il fuoco, come sapete, in precedenza aveva offerto cessate il fuoco incondizionatamente, cosa a cui la Russia non si è opposta, ma oggi ci aspettiamo di andare avanti con il cessate il fuoco" ha sottolineato Kallas.

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La Russia alla Biennale

"I nostri avversari, gli aggressori, non dormono - ha avvertito ancora Kallas -. Vogliono chiaramente aumentare la loro influenza in Europa. Purtroppo lo vediamo già nelle organizzazioni sportive, dove, sapete, i russi sono lasciati competere come se nulla fosse successo. Abbiamo visto anche la Biennale di Venezia, dove, sapete, erano lì. Come se nulla fosse successo. Quindi, chiaramente lavorano in continuazione e dobbiamo essere vigili" ha concluso.

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