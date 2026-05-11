Hantavirus: i casi positivi in 6 Paesi, dall'Olanda agli Usa

AGI - Per il recente focolaio da hantavirus tre persone sono morte e diversi sono i contagi. Ecco un riepilogo dei Paesi che hanno segnalato casi confermati o probabili di cittadini infetti da hantavirus dopo l'epidemia scoppiata sulla nave da crociera MV Hondius. Otto casi sono stati confermati e due sono classificati come "probabili", secondo gli ultimi dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
Tre persone sono decedute, tra cui due casi confermati e un terzo caso probabile. In totale, sei Paesi sono stati colpiti finora:
Olanda
Due cittadini olandesi sono deceduti a causa del virus e un altro è risultato positivo. La coppia olandese che aveva viaggiato in Sud America prima di imbarcarsi sulla nave a Ushuaia, in Argentina, il 1° aprile, è stata la prima vittima. Il marito, di 70 anni, ha manifestato i sintomi il 6 aprile ed è deceduto l'11 aprile. La sua salma è stata recuperata dalla nave durante la sosta dal 22 al 24 aprile a Sant'Elena, un'isola dell'Atlantico meridionale. Non è stato effettuato alcun test per l'hantavirus e, secondo l'OMS, è considerato un "caso probabile".
Anche la moglie, di 69 anni, ha lasciato la nave a Sant'Elena, non sentendosi bene. Le sue condizioni sono peggiorate durante un volo per Johannesburg il 25 aprile ed è deceduta in ospedale il giorno successivo. La sua infezione da hantavirus è stata confermata il 4 maggio.
Il terzo caso olandese riguarda il medico di bordo, che ha manifestato i sintomi il 30 aprile. Un test ha rivelato la sua positività al ceppo andino del virus il 6 maggio. È stato evacuato nei Paesi Bassi lo stesso giorno, dopo una sosta a Capo Verde. È stato isolato e le sue condizioni sono stabili.
Gran Bretagna
Due cittadini britannici sono risultati positivi al virus e un terzo è considerato un caso probabile. Il primo cittadino britannico si è ammalato il 24 aprile ed è stato evacuato tre giorni dopo dall'isola di Ascensione, nell'Oceano Atlantico, al Sudafrica, dove è stato ricoverato in terapia intensiva. La presenza di hantavirus nel suo caso è stata confermata il 2 maggio.
Il secondo cittadino britannico, che lavorava a bordo della nave, ha manifestato i sintomi il 27 aprile ed è risultato positivo al test il 6 maggio. È stato evacuato nei Paesi Bassi il 7 maggio da Capo Verde. Le sue condizioni sono stabili.
Un terzo cittadino britannico ha lasciato la Hondius il 14 aprile nell'arcipelago di Tristan da Cunha, nell'Atlantico meridionale, ed è stato curato in isolamento. Ha manifestato i sintomi il 28 aprile. L'OMS lo ha classificato come "caso probabile" in attesa dei risultati del test.
Germania
Una donna tedesca che aveva la febbre il 28 aprile e ha sviluppato una polmonite è morta a bordo della nave il 2 maggio. Un campione autoptico è stato inviato nei Paesi Bassi, dove i test hanno confermato l'infezione da virus. La sua salma è rimasta a bordo della Hondius, la cui partenza dall'isola spagnola di Tenerife per i Paesi Bassi era prevista per la tarda serata di lunedì.
Svizzera
Un cittadino svizzero è sbarcato dalla Hondius a Sant'Elena il 22 aprile ed è volato in Svizzera il 27 aprile via Sudafrica e Qatar. Ha iniziato a manifestare i sintomi il 1° maggio, dopo essere arrivato in Svizzera. È stato curato in isolamento ed è risultato positivo al virus.
Francia
Una donna francese rimpatriata dalla Hondius si è ammalata il 10 maggio, è risultata positiva ed è stata posta in isolamento.
Stati Uniti
Uno dei 17 americani a bordo della nave è risultato positivo. Un altro presenta "sintomi lievi", ha riferito il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti il 10 maggio.