La Germania vuole sostituire i Tomahawk con missili turchi

AGI - La Germania ha dato il via a colloqui con la Turchia per acquisire il missile balistico intercontinentale Yildirimhan e il missile ipersonico Tayfun Block-4, armi di ultima generazione recentemente lanciati dall'industria della Difesa turca. La notizia è stata riportata dal quotidiano tedesco Die Welt, che cita fonti Nato e Ue ed è stata indirettamente confermata dai media turchi.
La Germania tenterebbe così di colmare il vuoto nelle capacità di attacco a lungo raggio creatosi dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha annullato il previsto dispiegamento dei missili Tomahawk in Germania. Secondo il quotidiano tedesco Berlino starebbe lavorando su due direttrici parallele: una joint venture con il produttore statunitense RTX per avviare la produzione dei Tomahawk in Germania già dal 2028 e la parallela acquisizione diretta dei sistemi missilistici turchi.
Caratteristiche dei sistemi turchi
In particolare Yildirimhan, primo missile balistico intercontinentale turco con una gittata di 6.000 chilometri, è stato presentato pubblicamente la scorsa settimana e potrebbe essere consegnato già dal 2028, mentre le consegne del Tayfun Block-4 sono previste alcuni anni più tardi.
Contesto Nato e decisioni statunitensi
Il dispiegamento pianificato di tre sistemi d'attacco di precisione statunitensi era stato concordato nel luglio 2024 tra l'ex presidente americano Joe Biden e l'ex cancelliere tedesco Olaf Scholz in risposta allo schieramento da parte della Russia di missili da crociera SSC-8 a capacità nucleare nell'enclave di Kaliningrad, una mossa che ha fatto tremare la Germania.
Sistemi previsti e ritiro Usa
Tra i sistemi previsti figuravano: il missile da crociera Tomahawk, con una gittata fino a 2.500 chilometri, il missile ipersonico terrestre Dark Eagle, con una gittata superiore ai 2.500 chilometri, il missile balistico SM-6, con una gittata superiore ai 500 chilometri. Trump ha successivamente annullato il dispiegamento annunciando inoltre il ritiro di circa 5.000 soldati statunitensi dalla Germania.