Trump da mercoledì è in Cina. L'agenda del vertice

AGI - La Cina ha confermato una visita di Stato da parte di Donald Trump da mercoledì a venerdì, durante la quale dovrebbe incontrare il leader Xi Jinping e discutere di Iran e controversie commerciali. Sarà la prima visita di un Presidente americano in Cina dal 2017.
L'annuncio di Pechino
"Su invito del presidente Xi Jinping, il Presidente degli Stati Uniti d'America, Donald J. Trump, effettuerà una visita di Stato in Cina dal 13 al 15 maggio", ha dichiarato il ministero degli Esteri cinese in un comunicato.
Date e rinvii
La Cina ha a lungo evitato di confermare le date della visita del miliardario repubblicano, come è prassi comune per le visite ufficiali e ancor di più a causa dell'incertezza legata alla guerra in Medio Oriente. La Casa Bianca aveva inizialmente annunciato il viaggio del presidente americano in Cina per fine marzo-inizio aprile.
Crisi iraniana e tensioni globali
Ma Trump aveva annunciato il suo rinvio a metà maggio, dicendo di voler privilegiare la gestione della crisi iraniana. La visita del Presidente degli Stati Uniti arriva in un momento in cui le controversie bilaterali sono numerose, dalle restrizioni statunitensi sulle tecnologie verso la Cina ai dazi doganali, passando per Taiwan o il Mar meridionale cinese.
Agenda del vertice
Commercio, dazi e intelligenza artificiale saranno al centro delle discussioni di questa visita che durerà da mercoledì a venerdì, ha detto la Casa Bianca.
Programma ufficiale
Il presidente americano arriverà a Pechino mercoledì sera, ha detto alla stampa Anna Kelly, vice portavoce dell'esecutivo americano. Una cerimonia di benvenuto e un incontro bilaterale con Xi Jinping si terranno giovedì mattina, seguiti da una visita al Tempio del Cielo giovedì pomeriggio e da un banchetto di Stato la sera.
Conclusione della visita
I due presidenti prenderanno il tè insieme, poi faranno un pranzo di lavoro venerdì, prima che Trump torni a Washington.