Ucraina: Cremlino: "Witkoff e Kushner presto a Mosca".

AGI - L'inviato speciale presidenziale statunitense Steve Witkoff e l'uomo d'affari statunitense Jared Kushner arriveranno presto a Mosca. Lo ha dichiarato il collaboratore presidenziale russo Yury Ushakov. "Steve Witkoff e Jared Kushner arriveranno a Mosca prima o poi, credo molto presto, e continueremo il dialogo con loro", ha detto Ushakov al giornalista di "Vesti News Service", Pavel Zarubin. "Washington non sta abbandonando la soluzione del conflitto ucraino, come dimostra l'intensità delle telefonate tra Stati Uniti e Russia", ha aggiunto.
Ushakov: "L'Ucraina dovrà lasciare il Donbass"
L'Ucraina è consapevole che sarà costretta a ritirarsi dal Donbass. A sostenerlo è stato Yury Ushakov, consigliere del presidente russo Vladimir Puitin per la politica estera.
"In Ucraina sanno che dovrà essere fatto e lo faranno comunque, prima o poi", ha detto Ushakov a Pavel Zurubin, giornalista di Vesti molto vicino al Cremlino.
L'Accusa della Russia: "Kiev ha violato la tregua"
La Russia ha accusato l'Ucraina di aver violato per il secondo giorno consecutivo la tregua concordata con la mediazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Secondo il ministero della Difesa, l'esercito ucraino ha attaccato con droni e artiglieria in Crimea, nelle regioni di confine di Rostov, Kursk e Belgorod, oltre che a Krasnodar e Kaluga.