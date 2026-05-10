Moto finisce appesa a un semaforo dopo un incidente
Moto finisce appesa a un semaforo dopo un incidente: il video diventa virale
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Moto finisce appesa a un semaforo dopo un incidente: il video diventa virale

L'incidente stradale è avvenuto a sud di Vancouver in Canada, e le immagini sono diventate rapidamente virali online
L'incidente di Vancouver
L'incidente di Vancouver
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AGI - Un video girato da un testimone ha immortalato le conseguenze di un singolare incidente stradale avvenuto a sud di Vancouver, in Canada: una motocicletta è rimasta sospesa in cima a un semaforo, a diversi metri d’altezza dopo l'impatto.

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Il video diffuso sui social dell'emittente Abc News, circolato rapidamente sui social, mostra la moto incastrata nella struttura del semaforo, mentre sul posto arrivano i soccorsi e gli agenti impegnati a mettere in sicurezza l’area.

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Secondo le informazioni diffuse dalle autorità canadesi, il motociclista coinvolto è stato soccorso e trasportato in ospedale con ferite non considerate pericolose per la vita.

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