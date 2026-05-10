Moto finisce appesa a un semaforo dopo un incidente

AGI - Un video girato da un testimone ha immortalato le conseguenze di un singolare incidente stradale avvenuto a sud di Vancouver, in Canada: una motocicletta è rimasta sospesa in cima a un semaforo, a diversi metri d’altezza dopo l'impatto.
Il video diffuso sui social dell'emittente Abc News, circolato rapidamente sui social, mostra la moto incastrata nella struttura del semaforo, mentre sul posto arrivano i soccorsi e gli agenti impegnati a mettere in sicurezza l’area.
Eyewitness video captured the aftermath of a road accident which left a motorcycle hanging off a traffic light south of Vancouver. The rider is being treated for non-life threatening injuries. pic.twitter.com/7MwkEQ9zYF— ABC News (@ABC) May 10, 2026
Secondo le informazioni diffuse dalle autorità canadesi, il motociclista coinvolto è stato soccorso e trasportato in ospedale con ferite non considerate pericolose per la vita.