Starmer: 'Dura lezione da urne'. Cosa farà ora il premier inglese

AGI - Ammette la sconfitta, se ne assume la responsabilità, ma non intende lasciare Keir Starmer, dopo la batosta elettorale di giovedì alle elezioni locali. Anzi, il suo programma è di portare finalmente quel cambiamento che aveva promesso alle politiche due anni fa. "Questi sono stati risultati elettorali molto duri", ha scritto il premier in un articolo sul Guardian. "Fa male perdere candidati e leader locali brillanti, amici e colleghi che rappresentano il meglio del partito laburista. Me ne assumo la responsabilità e mi dispiace profondamente", ha spiegato. Ora, ha proseguito, "è giusto che riflettiamo e impariamo la lezione".
Per anni, ha ricordato, "gli elettori sono stati profondamente frustrati dallo status quo e sperato costantemente che le cose andassero meglio e che la politica portasse un vero cambiamento nelle loro vite". Così non è stato, che si parli di costo della vita, di sicurezza o di opportunità.
Il compito del Labour
"Il Labour non dovrebbe voltare le spalle a nessuno di loro. Al contrario, il nostro compito è convincerli che abbiamo risposte progressiste ai problemi e alle sfide che devono affrontare", ha sottolineato. Finora "abbiamo commesso errori inutili" e "non abbiamo fatto abbastanza per convincerli che la loro vita può migliorare".
Rispondere al messaggio degli elettori "non significa spostarsi a destra o a sinistra. Significa riunire un ampio movimento politico, essere assertivi sui nostri valori, audaci nella nostra visione e affrontare le richieste delle persone. Unire piuttosto che dividere".
Dunque "questa volta le cose saranno diverse. Dobbiamo rompere con lo status quo una volta per tutte e costruire un paese più forte e più giusto. La lezione giusta è ascoltare gli elettori. Rappresentare la maggioranza che vuole un governo che affronti le grandi sfide con risposte reali. Perchè è allora che il partito laburista è al suo meglio. Ed è così conseguiremo il cambiamento di cui le persone sono alla disperata ricerca".