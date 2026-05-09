Italiano muore in cella nella Repubblica Dominicana

AGI - Un italiano di 53 anni detenuto nella Repubblica Dominicana è stato trovato morto in cella. Lo hanno reso noto i servizi penitenziari del Paese caraibico.
Loris Di Castri, questo il suo nome, da fine marzo era rinchiuso nel carcere di Najayo-Hombres, nella provincia meridionale di San Cristobal, in attesa di estradizione in Italia dove è ricercato per associazione a delinquere e traffico di stupefacenti. L'uomo era stato arrestato in collaborazione con l'Interpol perché destinatario dal 2019 di una 'notifica rossa' dell'Interpol, il massimo livello di allerta internazionale.
L'inchiesta e le cure mediche
È stato un compagno di cella a trovare il 53enne morto nel suo letto. Sul decesso è stata aperta un'inchiesta e il corpo è stato trasferito all'Istituto Nazionale di Scienze Forensi per un'autopsia volta a determinare le cause della morte. In una nota la Direzione dei servizi penitenziari ha riferito che dopo il suo arresto, a fine marzo, il detenuto era stato trasferito d'urgenza in un ospedale per ricevere cure mediche.