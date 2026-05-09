Aereo investe un pedone all'aeroporto di Denver

AGI - Un aereo della compagnia low cost Frontier Airlines ha interrotto il decollo nella tarda serata di venerdì all'Aeroporto internazionale di Denver dopo aver investito una persona che si trovava sulla pista, in un incidente che ha provocato anche un principio di incendio a uno dei motori e il ferimento lieve di almeno un passeggero.
Secondo quanto riferito dallo scalo statunitense, il volo 4345 ha segnalato di aver "travolto un pedone durante il decollo" intorno alle 23.19 locali (le 07.19 di questa mattina in Italia).
L'emittente Abc News, citando un funzionario rimasto anonimo, la persona investita sarebbe stata almeno parzialmente risucchiata da uno dei motori dell'aereo. Le sue condizioni non sono state rese note. Subito dopo l'impatto si è sviluppato un breve incendio in un motore, rapidamente domato dai vigili del fuoco dello scalo.
In un audio delle comunicazioni con la torre di controllo, diffuso dal sito Atc.com, uno dei piloti afferma: "Ci stiamo fermando sulla pista, abbiamo appena colpito qualcuno, c'è un incendio a un motore. C'era una persona che camminava sulla pista". I soccorritori sono intervenuti immediatamente e i 224 passeggeri e i sette membri dell'equipaggio sono stati riportati al terminal a bordo di autobus. Frontier Airlines ha precisato che l'Airbus A321 era in procinto di decollare diretto all'Aeroporto internazionale di Los Angeles quando si è verificato l'incidente. "È stato segnalato del fumo in cabina e i piloti hanno interrotto il decollo. Successivamente, i passeggeri sono stati evacuati in sicurezza tramite gli scivoli di emergenza a titolo precauzionale", ha spiegato la compagnia in un comunicato, aggiungendo di essere "profondamente sconvolta" per l'accaduto.
La National Transportation Safety Board, l'agenzia nazionale per la sicurezza aerea, è stata informata e ha avviato un'indagine per chiarire come una persona sia riuscita ad accedere alla pista in un'area ad alta sicurezza. L'aeroporto ha annunciato che la pista 17L restera' chiusa fino al completamento degli accertamenti.