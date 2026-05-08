Trump annuncia: "Tre giorni di tregua in Ucraina dal 9 all'11 maggio" 

AGI - Tre giorni di tregua tra Ucraina e Russia. “Sono lieto di annunciare un cessate il fuoco di tre giorni (9, 10 e 11 maggio) nella guerra tra Russia e Ucraina. In Russia si celebra il Giorno della Vittoria, ma anche in Ucraina, poiché entrambi i Paesi hanno avuto un ruolo importante nella Seconda Guerra Mondiale". Lo scrive il presidente Usa Donald Trump sul suo social Truth.
Stop alle attività belliche tra Ucraina e Russia. Scambio di mille prigionieri
"Questo cessate il fuoco" tra Ucraina e Russia "prevede la sospensione di tutte le attività belliche e uno scambio di 1.000 prigionieri tra i due Paesi. Questa richiesta è stata avanzata direttamente da me e apprezzo molto l'accordo raggiunto dal Presidente Vladimir Putin e dal Presidente Volodymyr Zelensky. Spero che questo sia l'inizio della fine di una guerra lunga, sanguinosa e combattuta duramente. I colloqui per porre fine a questo conflitto, il più grande dalla Seconda Guerra Mondiale, proseguono e ci stiamo avvicinando sempre di più a una soluzione", conclude il presidente americano.
Raid di Kiev a Rostov. Putin: "Attacco terroristico"
L’annuncio della tregua tar Ucraina e Russia arriva in una giornata segnata da missili e avvertimenti tra Kiev e Mosca. Il presidente russo Vladimir Putin ha definito l'attacco ucraino al centro di controllo del traffico aereo regionale di Rostov un "attacco terroristico".
"Discuteremo di diverse questioni, e la prima e più importante riguarda gli eventi accaduti questa mattina: il regime di Kiev ha commesso un altro atto, indubbiamente di natura terroristica, ovvero un attacco al centro di controllo del traffico aereo regionale di Rostov. Questo avrebbe certamente potuto compromettere la sicurezza degli aerei civili. Fortunatamente, non si sono verificati eventi tragici grazie all'elevato livello di professionalità dei nostri controllori del traffico aereo", ha dichiarato Putin durante un incontro con i membri permanenti del Consiglio di sicurezza russo.
Durante l'incontro, il presidente ha chiesto al vice primo ministro, Vitaly Savelyev, di informarlo sull'accaduto, nonché sulle "misure aggiuntive per garantire il funzionamento stabile e sicuro del complesso dei trasporti russo".
L'avvertimento di Zelensky a Mosca
Alla vigilia del 9 maggio, il giorno in cui la Russia celebra la vittoria dell'Urss sulla Germania nazista, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha ribadito il monito a Mosca: le azioni militari russe di oggi ci diranno come si comporterà l'Ucraina domani. Il riferimento è alla minaccia di colpire la capitale russa durante la tradizionale parata militare sulla Piazza Rossa, visto che i russi non hanno rispettato la tregua unilaterale chiamata dall'Ucraina a partire dal 6 maggio.
"Molte nuove minacce provengono dalla Russia in questo momento. Sebbene abbiamo assunto una posizione del tutto logica e chiara nei confronti dei russi: risponderemo con la loro stessa moneta", ha detto Zelensky in un videomessaggio diffuso sui social. "Oggi hanno iniziato la giornata con bombardamenti sulla linea del fronte e attività di attacco. Vengono utilizzati i droni. Ieri hanno effettuato ancora più raid aerei. La nostra risposta è stata altrettanto decisa. Ciò che ci riserva il domani dipende da ciò che ascoltiamo oggi", conclude il messaggio.
La parata sulla piazza Rossa
Per timori legati alla sicurezza, per la prima volta in 20 anni, la parata sulla Piazza Rossa si svolgerà senza carri armati e missili e saranno bloccate le comunicazioni.