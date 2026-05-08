Siria: arrestato un ex generale per l'attacco chimico del 2013 

AGI - In Siria il ministero degli Interni ha annunciato l'arresto di un ex generale siriano accusato di aver partecipato, sotto il regime di Bashar al-Assad, a uno dei più letali attacchi chimici della guerra civile nel 2013.
L'ex generale arrestato in Siria
"Khardal Ahmad Dayoub, ex generale di brigata (e capo del servizio di intelligence dell'aeronautica militare di Daraa", è stato arrestato, in particolare per "aver contribuito al coordinamento del bombardamento della Ghouta orientale con armi chimiche vietate dal diritto internazionale", secondo quanto riportato nel comunicato del ministero.
Il 21 agosto 2013, le forze siriane lanciarono attacchi nella Ghouta orientale e a Mouadamiyat al-Sham, aree allora controllate dai ribelli in questo ex frutteto della capitale.
Le immagini che sconvolsero il mondo
Le immagini di uomini, donne e soprattutto bambini senza vita, con la schiuma alla bocca, hanno sconvolto il mondo, mentre gli attivisti affermavano che intere famiglie erano state sterminate. L'opposizione ha attribuito l'attacco al regime di Bashar al-Assad, il quale ha negato ogni coinvolgimento.
Le accuse degli Stati Uniti
Gli Stati Uniti hanno riportato almeno 1.429 morti, tra cui 426 bambini, e hanno accusato Damasco di aver perpetrato l'attacco, oltrepassando la "linea rossa" stabilita dal presidente Barack Obama per l'intervento in Siria. Tuttavia, all'ultimo minuto, Washington ha abbandonato i piani di lanciare raid aerei contro il regime con i suoi alleati, accettando l'offerta del protettore russo di Damasco di smantellare l'arsenale di armi chimiche siriano.
L'arresto di Khardal Dayoub è l'ultimo di una serie di arresti di ex funzionari del regime di Assad, rovesciato nel 2024.
Gli altri arresti
Un ex generale siriano, Adnan Abboud Hilweh, anch'egli accusato di essere tra i responsabili dell'attacco chimico nella Ghouta orientale, era stato arrestato ad aprile. Khardal Dayoub è anche accusato di esecuzioni arbitrarie di civili e di "coordinamento con l'intelligence iraniana e la milizia Hezbollah", il movimento islamista libanese filo-iraniano, entrambi sostenitori del governo contro i ribelli, secondo il Ministero della Giustizia.
Il bilancio della guerra civile siriana
Il conflitto in Siria, iniziato nel 2011 con la repressione delle manifestazioni pro-democrazia, ha causato oltre mezzo milione di morti e milioni di sfollati. La prima udienza del processo contro l'ex presidente siriano e le figure chiave della sua cerchia ristretta si è tenuta il 26 aprile davanti a un tribunale siriano, con la presenza di un solo imputato.
La fuga di Assad e le promesse di giustizia
Assad è fuggito a Mosca nel dicembre 2024. Dopo essere saliti al potere, i nuovi leader islamisti hanno arrestato diversi ex funzionari e promesso giustizia per i crimini del precedente regime.