Rubio e le sue origini piemontesi. La consegna dei documenti

AGI - Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il sindaco di Casale Monferrato, Emanuele Capra, hanno consegnato al segretario di Stato USA, Marco Rubio, i documenti che attestano le sue origini piemontesi.
"È per me un grande onore, una ragione in più per essere tornato", ha detto Rubio durante la cerimonia alla Farnesina, alla presenza del ministro degli Esteri, Antonio Tajani. I documenti consegnati a Rubio sono frutto delle ricerche condotte negli archivi comunali e parrocchiali di Casale Monferrato.
Il legame tra Piemonte e Stati Uniti
"La storia del Piemonte è la storia d'Italia, perché il Piemonte è la regione dove l'Italia nasce e la nostra capitale regionale è stata la prima capitale italiana", ha spiegato Cirio a Rubio, "è stata una notizia meravigliosa per noi scoprire che il segretario di Stato ha origini piemontesi perché il legame di amicizia e di gratitudine che il Piemonte ha con gli Stati Uniti d'America è forte".
Video di Thomas Cardinali
L'invito a Casale Monferrato
Capra, da parte sua, ha invitato Rubio a visitare Casale Monferrato. "È un grande onore, adesso ho un'altra ragione per tornare in Italia", ha risposto il segretario di Stato, che ha promesso di imparare la lingua italiana per poter tenere un discorso in italiano alla prossima occasione.
Le parole di Rubio tra inglese e spagnolo
Rubio, figlio di immigrati cubani, ha ringraziato le autorità italiane in inglese e poi ha parlato per qualche istante in spagnolo.
Lingue affini e lezioni di italiano
"Lo spagnolo è molto simile all'italiano", ha detto il segretario di Stato americano rivolgendosi a Tajani e spiegando che durante i loro incontri "capisce perfettamente tutto quello che dice" il collega "senza bisogno di traduzione" data l'affinità tra le due lingue. Nondimeno, Rubio si è ripromesso di riprendere le lezioni di italiano così da poterlo parlare la prossima volta che tornerà nel nostro Paese.