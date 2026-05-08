Un'ora e mezza di colloquio tra Meloni e Rubio

AGI - Sono la situazione nello Stretto di Hormuz e la crisi in Libano i temi che il Segretario di Stato Usa, Marco Rubio, ha affrontato oggi nel suo incontro durato oltre un'ora e mezza con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
Il segretario di Stato americano è stato accolto dal consigliere diplomatico della presidente del Consiglio, Fabrizio Saggio, nell'atrio di Palazzo Chigi. Rubio è stato poi salutato - con un abbraccio e un 'come stai?' - dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella Sala dei Galeoni.
Rubio, sull'Iran grossi passi avanti nei negoziati, aspettiamo risposta entro oggi
Gli Stati Uniti hanno registrato "grossi passi avanti" nel negoziato con l'Iran e attendono "entro stasera" una risposta alla loro ultima proposta negoziale. Lo ha dichiarato ai cronisti il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, al termine della sua visita a Roma.
Rubio ha indicato come un ostacolo alla trattativa la decisione di Teheran di "istituire un'agenzia che cerchi di regolare il traffico nello Stretto", il che "normalizzerebbe" lo status quo attuale, ovvero la riscossione di pedaggi. Rubio ha avvertito che, dopo gli attacchi americani, "il sistema di potere iraniano è molto frammentato" e ciò complica i colloqui. Il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, ha espresso l'auspicio che la risposta dell'Iran all'ultima proposta negoziale americana, attesa entro stasera, sia "seria". "Spero sia un'offerta seria. Lo spero davvero", ha detto Rubio ai cronisti al termine della sua missione a Roma.
Libano, la settimana prossima colloqui con Israele
I colloqui di pace tra Israele e Libano, mediati dagli Usa, si svolgeranno la settimana prossima a Washington, ha annunciato il segretario di Stato Usa, spiegando di non poter ancora fornire una data precisa.
Ucraina, pronti a mediare senza perdere tempo
Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha ribadito l'intento americano di "essere mediatori" tra Ucraina e Russia ma "senza essere disposti a perdere tempo".
"Finora, per una serie di ragioni, non si e' giunti a risultati fruttuosi. Rimaniamo comunque pronti a svolgere questo ruolo se si rivelera' produttivo. Non vogliamo sprecare tempo, energie e sforzi che non portano a nulla. Ma se si presentasse l'opportunita' di agire da mediatori per avvicinare entrambe le parti a un accordo di pace, saremmo lieti di coglierla. In definitiva, la nostra posizione e' che questa guerra e' una tragedia", ha spiegato Rubio parlando con i giornalisti al termine della sua visita a Roma.
Trump è il primo presidente che fa qualcosa
"Tutti i presidenti degli Stati Uniti hanno convenuto che l'Iran non possa avere un'arma nucleare ma Donald Trump è il primo che sta facendo qualcosa di concreto per impedirlo". Lo ha dichiarato ai cronisti Marco Rubio, al termine della sua visita a Roma.
Con il Papa incontro positivo
Il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, ha spiegato ai cronisti di aver avuto un incontro "cordiale" e "positivo" con il Papa al quale ha espresso la posizione degli Stati Uniti sull'Iran.