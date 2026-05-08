Orsi killer in Giappone, prime vittime nel 2026 a Iwate

AGI - Le autorità giapponesi hanno confermato il primo attacco mortale di un orso dell'anno. Secondo quanto riferito da un funzionario del Ministero dell'Ambiente, la vittima è una donna di 55 anni, deceduta lo scorso 21 aprile nella prefettura di Iwate, nel nord del Paese.
Nel frattempo, la polizia sta indagando su altri due decessi che potrebbero essere stati causati da plantigradi. Un corpo è stato rinvenuto giovedì in un'altra località della regione di Iwate, mentre un secondo cadavere è stato trovato martedì in una foresta nella prefettura di Yamagata.
Indagini e record di attacchi
Sebbene la polizia abbia confermato la morte delle due persone, non sono ancora stati forniti dettagli ufficiali sulle cause. Il Giappone viene da un anno particolarmente critico: nel 2025 si è registrata una serie di attacchi senza precedenti, con un record di 13 vittime totali.
Boom della carne di orso
Il Giappone ha dichiarato guerra agli orsi responsabili di un numero record di attacchi mortali. Ma questa battaglia è diventata anche un business: nei ristoranti si è registrato un boom di consumo di carne del temuto mammifero. Una carne, a quanto pare, davvero succosa e saporita, con pezzi d'orso cotti alla griglia oppure a fuoco lento in una fonduta con verdure selvatiche. La materia prima, richiestissima nel Paese del Sol Levante da buongustai curiosi, proviene da orsi uccisi con l'approvazione delle autorità per arginare gli attacchi che nel 2025 hanno causato la morte di 13 persone in tutto l'arcipelago.
Strategie contro la minaccia
Con l'abbattimento degli orsi, che possono pesare mezza tonnellata e correre più veloci di un essere umano, le autorità sperano di arginare la minaccia in alcune parti del Giappone settentrionale. Il numero di vittime di attacchi di orsi uccise lo scorso anno è più del doppio del precedente record annuale. Gli scienziati attribuiscono il fenomeno alla rapida crescita della popolazione di orsi, alla carenza di cibo e allo spopolamento di alcune aree. In risposta, Tokyo ha schierato unità militari e di polizia antisommossa.