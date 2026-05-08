Indonesia, eruzione del vulcano Dukono: 3 morti e 20 dispersi

AGI - Una violenta eruzione ha colpito il monte Dukono, situato sull'isola di Halmahera, nella parte orientale dell'Indonesia. Il vulcano ha sprigionato una colonna di fumo e ceneri alta circa 10 chilometri, travolgendo diversi escursionisti che si trovavano nell'area. Secondo quanto riferito dalla polizia locale all'emittente Kompas Tv, il bilancio provvisorio è di tre vittime accertate, ma si teme che il numero possa salire nelle prossime ore.
Soccorsi in corso per trarre in salvo gli escursionisti
Le squadre di emergenza sono attualmente impegnate nelle operazioni di ricerca per rintracciare circa venti persone risultano ancora disperse. Tra i soggetti coinvolti, è stata confermata la presenza di nove cittadini di Singapore. Iwan Ramdani, funzionario dei soccorsi, ha dichiarato che le squadre sono già in viaggio verso le zone più colpite per tentare i recuperi, precisando tuttavia che non è ancora stato confermato il numero esatto di eventuali feriti.