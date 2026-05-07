Marco Rubio è a Roma. Chi vedrà in questi due giorni

AGI - Il segretario di Stato americano Marco Rubio è a Roma per una visita di due giorni. La prima tappa del capo della diplomazia Usa è in Vaticano, questa mattina, dove sarà ricevuto da Papa Leone XIV e incontrerà il segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin.
Domani Rubio vedrà la premier Giorgia Meloni. In agenda anche incontri con i ministri degli Esteri e della Difesa, Antonio Tajani e Guido Crosetto.
Il viaggio di Rubio in Europa
Il viaggio di Rubio si inserisce in una cornice più ampia, che riguarda i rapporti tra Stati Uniti ed Europa in una fase di forte pressione geopolitica. La visita a Roma - e prima in Vaticano - viene letta come un tentativo di consolidare il fronte occidentale su più dossier, dal Medio Oriente alla sicurezza energetica, fino alle crisi umanitarie. In questo quadro, l'Italia è considerata un interlocutore chiave, sia per il suo ruolo nel Mediterraneo sia per la presenza sul terreno in Libano. L'incontro con Meloni avviene infatti mentre cresce la necessità di coordinare le risposte europee agli effetti del blocco dello Stretto di Hormuz, che rischia di colpire i flussi energetici e l'approvvigionamento di fertilizzanti. Proprio su questo fronte, Tajani ha promosso un'iniziativa di coordinamento internazionale coinvolgendo oltre 40 Paesi e organizzazioni regionali.