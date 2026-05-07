Virus in crociera, la nave Hondius fa rotta su Tenerife

AGI - La nave da crociera MV Hondius, attualmente in regime di isolamento sanitario a causa di un’epidemia di Hantavirus sviluppatasi a bordo, è diretta verso il porto di Granadilla, a Tenerife. Secondo le rilevazioni del sito di monitoraggio marittimo Marine Traffic, l’unità ha già superato l’arcipelago di Capo Verde e l’approdo nelle Isole Canarie è previsto per la giornata di sabato.
L’operazione, finalizzata al rimpatrio dei passeggeri di 23 diverse nazionalità, avverrà sotto lo stretto coordinamento delle autorità spagnole e dell’Unione Europea, nonostante le riserve espresse dalle amministrazioni locali delle Canarie. Il ministero dell’Interno di Madrid ha precisato la procedura di sicurezza: “Tutti i passeggeri rimarranno a bordo della nave da crociera fino all'arrivo” dei velivoli che si occuperanno del trasporto verso i paesi d’origine.
La gestione sanitaria e i rimpatri
L’evacuazione vera e propria è programmata per l’inizio della prossima settimana. Il ministro della Salute spagnolo, Monica Garcia Gomez, ha confermato la linea d’azione: “Sarà predisposto un piano congiunto di valutazione sanitaria ed evacuazione per rimpatriare tutti i passeggeri, a meno che le loro condizioni di salute non lo impediscano”.
Mentre i paesi membri dell’UE rimangono responsabili dei propri cittadini, con il supporto della Commissione Europea, resta ancora in fase di definizione il piano per i passeggeri extra-UE. Per garantire la continuità dell’assistenza durante la navigazione, l’operatore Oceanwide Expeditions ha reso noto che “Altri tre operatori sanitari sono saliti a bordo della nave per garantire un'assistenza medica ottimale durante la traversata”.
I precedenti trasferimenti medici
Tre persone – due membri dell’equipaggio e un contatto stretto di un caso confermato – sono già state evacuate dall’imbarcazione a Praia Bay (Capo Verde) tramite voli sanitari. “Tutti e tre sono in condizioni stabili e uno di loro è asintomatico”, ha dichiarato Ann Lindstrand, rappresentante dell’OMS a Capo Verde.
Stamani, alle ore 08:54, un’aeroambulanza con a bordo un passeggero evacuato è atterrata all’aeroporto di Schiphol, ad Amsterdam, come confermato dai dati di Flightradar24. Altri due pazienti erano giunti nello scalo olandese nella serata di ieri.
Il monitoraggio internazionale
A Bruxelles, la Commissione Europea segue l’evoluzione del caso attraverso il Comitato per la sicurezza sanitaria. La portavoce per la Salute, Eva Hrncirova, ha annunciato: “La Commissione sta organizzando una riunione di follow-up del Comitato per la sicurezza sanitaria il 7 maggio con i paesi dell’UE/SEE i cui cittadini si trovano a bordo della nave e dovrebbero essere rimpatriati”.
Sebbene si siano registrati decessi tra i passeggeri, l’ECDC (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie), che ha inviato un esperto a bordo della nave lo scorso 6 maggio, valuta attualmente il rischio per la popolazione generale come molto basso.
“La situazione è attentamente monitorata e l’attuale valutazione preliminare indica un basso rischio per la popolazione generale. La salvaguardia della salute pubblica rimane la nostra assoluta priorità”, ha proseguito la portavoce. “Rimaniamo vigili, monitoriamo attentamente la situazione e lavoriamo in stretto coordinamento con tutte le autorità degli Stati membri interessati, l’OMS e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), per garantire una risposta rapida ed efficace in ogni fase”.
Il governo spagnolo ha già attivato il meccanismo di protezione civile dell’UE per gestire l’emergenza, restando in costante contatto con le istituzioni europee per valutare ulteriore supporto logistico e sanitario. “L’ECDC valuta attualmente il rischio come molto basso per l’UE/SEE”, ha concluso Hrncirova.