Francia: 14enne uccisa a coltellate mentre andava a scuola

AGI - Un villaggio del nord-est della Francia è sotto choc dopo l'uccisione di una ragazza di 14 anni, accoltellata a morte mentre stava andando a scuola. L'adolescente è stata trovata gravemente ferita ieri mattina in una strada di Fere-en-Tardenois, nel nord-est, non lontano dall'istituto scolastico, ha riferito la procura locale. È morta a causa di multiple coltellate inferte al collo prima dell'arrivo dei soccorsi.
Fermato un sospetto di 23 anni
Un 23enne disoccupato che viveva con i genitori è stato arrestato ieri sera. La procura ha affermato che potrebbe trattarsi di un ex fidanzato. Questa mattina rose bianche e candele sono state deposte davanti all'ingresso della scuola media frequentata dalla vittima.
Supporto psicologico e istituzionale
È stata istituita un'unità di supporto psicologico per studenti e dipendenti del "college" del villaggio della regione dell'Aisne. Il prefetto, Fanny Anor, e il rettore dell'accademia di Amiens, Pierre Moya, si sono recati sul posto per offrire il loro sostegno alla comunità scolastica, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche.