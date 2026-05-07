Cosa scrisse Epstein prima di suicidarsi

AGI - La presunta lettera di suicidio di Jeffrey Epstein è stata resa pubblica. Il pedofilo, morto in carcere nel 2019, sembra sostenere che gli investigatori "non abbiano trovato nulla" su di lui.
"Hanno indagato per mesi - non hanno trovato nulla!!!" si legge nel biglietto, a malapena leggibile, diffuso su ordine di un tribunale di New York in risposta a una richiesta del New York Times. "Quindi accuse su una sedicenne portano a questo risultato!" sembrerebbe proseguire la nota. "È un privilegio poter scegliere il momento in cui dire addio".
Il ritrovamento della lettera
Il compagno di cella di Epstein ha dichiarato di aver trovato la lettera in un libro dopo un tentativo di suicidio fallito da parte del finanziere pedofilo, diverse settimane prima della sua morte, avvenuta nell'agosto del 2019.
"Mi hanno indagato per mesi - Non hanno trovato nulla!!!" recita il testo della lettera, scritta su carta a righe. "È un privilegio poter scegliere il momento in cui dire addio." Il testo si conclude con: "Cosa vuoi che faccia? Che scoppi a piangere!! Non è divertente - non ne vale la pena!!".
La decisione del tribunale
La lettera era rimasta secretata per anni nell'ambito del procedimento penale a carico del compagno di cella, ma è stata resa pubblica dal giudice Kenneth Karas del Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, in seguito a una richiesta del New York Times.
Dubbi sulla morte di Epstein
Sebbene il documento non sia stato autenticato, la sua pubblicazione arriva mentre continuano a circolare interrogativi sulla morte di Epstein. Il suo decesso è stato classificato come suicidio, ma numerose mancanze nella sicurezza del carcere e l'assenza di filmati delle telecamere di sorveglianza hanno alimentato dubbi su questa versione ufficiale.