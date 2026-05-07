Cnn: 'Forse già oggi la risposta dell'Iran alla proposta degli Usa sulla fine della guerra'

AGI - L' Iran potrebbe rispondere oggi alla proposta degli Usa sulla fine della guerra. Lo riporta la Cnn citando una fonte informata sul dossier. Ieri presidente americano, Donald Trump, ha detto di ritenere "molto probabile" che si arrivi a un accordo di pace tra i due Paesi, immaginando che questo possa avvenire prima del suo viaggio in Cina, previsto per la prossima settimana. Lo stesso Trump, se da un lato ha escluso un nuovo round di colloqui con gli inviati americani, Witkoff e Kushner, dall'altro ha considerato più probabile "un incontro finale alla Casa Bianca o da qualche parte per la firma dell'intesa" con Teheran.
"Gli iraniani vogliono negoziare, le cose stanno andando molto bene" ha aggiunto ieri sera Trump in apertura di un evento alla Casa Bianca dedicato alle madri dei militari americani. "Abbiamo a che fare con persone che vogliono davvero fare un accordo. Abbiamo la situazione completamente sotto controllo". Gli iraniani "finiranno per accettare" le condizioni poste dagli Stati Uniti per mettere fine alla guerra. "Fino a tre anni fa eravamo lo zimbello del mondo, mentre adesso ci rispettano tutti", ha ricordato il presidente americano.