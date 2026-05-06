Sarkozy ottiene la libertà condizionale

AGI - L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy non indosserà più il braccialetto elettronico dopo che il tribunale ha accolto la sua richiesta di liberazione condizionale a seguito della sua ultima condanna per aver ricevuto finanziamenti illeciti alla campagna elettorale, secondo quanto riferito da una fonte vicina al caso.
La Corte di Cassazione, la più alta corte francese, ha confermato a novembre la sua condanna a sei mesi di reclusione, da scontare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, nel cosiddetto caso Bygmalion, relativo al finanziamento della sua campagna presidenziale del 2012.
Il tentativo di cumulo delle condanne
Il presidente, in carica dal 2007 al 2012, aveva inizialmente tentato di cumulare questa condanna con una precedente, già scontata, che lo aveva obbligato a indossare un braccialetto elettronico tra febbraio e maggio 2025 nel cosiddetto caso di intercettazioni telefoniche, ma i tribunali avevano respinto la sua richiesta a marzo.
La decisione del tribunale di Parigi
Tuttavia, un giudice del tribunale di Parigi che sovrintende all'esecuzione delle sentenze ha accolto ieri la sua richiesta di libertà condizionale, principalmente a causa della sua età, secondo quanto riportato dalla fonte, confermando una notizia diffusa da RTL radio. Il marito della cantante Carla Bruni ha compiuto 71 anni a gennaio e, nonostante queste due condanne, i suoi problemi con la giustizia non sono ancora finiti.
Altri procedimenti giudiziari
Attualmente è in appello per il presunto finanziamento illecito della sua campagna elettorale del 2007. A settembre, è stato condannato a cinque anni di carcere per aver permesso a dei collaboratori di recarsi nella Libia di Muammar Gheddafi, morto nel 2011, per ottenere fondi destinati a finanziare illegalmente la campagna che lo portò al potere.
La detenzione a La Santé
Sebbene Sarkozy potesse appellarsi alla sentenza, il tribunale ne ha ordinato l'immediata esecuzione e ha trascorso 20 giorni nel carcere di La Santé a Parigi tra ottobre e novembre, prima di ottenere la libertà condizionale.