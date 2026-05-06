Quando Papa Leone XIV chiamò la sua banca ma l'impiegata non gli credette e riattaccò

AGI - Leone XIV chiama la sua banca a Chicago ma l'impiegata non gli crede e gli riattacca il telefono in faccia. È successo circa due mesi dopo l'elezione al soglio petrino del cardinale Robert Francis Prevost.
Il divertente e frustrante (per il Pontefice) siparietto è stato descritto la scorsa settimana da padre Tom McCarthy, durante un incontro di cattolici in Illinois. McCarthy, amico di Prevost, in un video condiviso sui social media ha raccontato che il Papa, originario di Chicago, telefonò alla sua banca di origine, presentandosi come Robert Prevost e dicendo di voler cambiare il numero di telefono e l'indirizzo registrati in banca.
Le domande di sicurezza
Leone rispose diligentemente e correttamente alle domande di sicurezza. Poi, l'impiegata gli rispose che non era sufficiente: avrebbe dovuto recarsi di persona in filiale. "Lui disse: 'Beh, non potrò farlo'", ha continuato padre McCarthy che, oltre a riferire la disavventura del suo amico, ha descritto la crescente frustrazione del Papa tra le risate del pubblico. "Vi ho dato tutte le risposte alle domande di sicurezza", avrebbe detto Prevost, che all'intransigenza dell'impiegata tentò un approccio diverso.
La rivelazione al telefono
"Le importerebbe se le dicessi che sono Papa Leone?", le chiese. L'impiegata, senza perdere tempo, gli riattaccò il telefono in faccia, ha proseguito padre McCarthy.
La soluzione finale
L'episodio in banca è stato poi risolto grazie all'intervento di un altro sacerdote che conosceva il presidente della banca. Non si hanno notizie sull'impiegata, responsabile del servizio clienti, che ha interrotto bruscamente la telefonata con il cliente più famoso della banca. "Riuscite a immaginare di essere conosciuti come la donna che ha riattaccato il telefono in faccia al Papa?", ha detto scherzando padre McCarthy.