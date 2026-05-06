Trump sospende l'operazione Project Freedom Hormuz

AGI - Il presidente Donald Trump ha dichiarato di aver sospeso l'operazione militare statunitense di scorta alle navi attraverso lo Stretto di Hormuz dopo un solo giorno, nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra in Medio Oriente.
"Il Project Freedom (il passaggio delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz) verrà sospeso per un breve periodo di tempo per vedere se l'accordo può essere finalizzato e firmato", ha detto Trump sul suo social network Truth.
La dichiarazione di Pechino
La guerra degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran è illegittima. A ribadirlo è stato il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, durante un incontro a Pechino con il suo omologo iraniano Abbas Araghchi. Lo riporta l'agenzia iraniana Tasnim.
"La guerra è illegittima", ha detto Wang. "Siamo pronti a proseguire i nostri sforzi per allentare le tensioni. Stabilire un cessate il fuoco completo è sia necessario che inevitabile. La regione si trova a un bivio decisivo e gli incontri diretti tra le due parti sono essenziali", ha sottolineato.
Da parte sua, il ministro degli Esteri iraniano "ha espresso gratitudine per la ferma posizione della Cina, in particolare per la condanna degli Stati Uniti e di Israele".
Pezeshkian, nesso può costringerci alla resa
Nessuno può costringere l'Iran alla resa e alla sottomissione. Ad assicurarlo e' stato il presidente iraniano Massoud Pezeshkian, in un post su X.
"Noi musulmani ci siamo gia' sottomessi all'Onnipotente e nessun altro puo' costringerci ad arrenderci", ha scritto.
"Nella mia telefonata con il primo ministro iracheno Ali Falih Alzaidy, gli ho consigliato di esortare gli Stati Uniti a rimuovere le minacce militari dalla nostra regione poiche' i seguaci della scuola sciita non possono essere costretti ad arrendersi con la forza", ha insistito.