Morto a 87 anni Ted Turner, il fondatore della Cnn

AGI - È morto all'età di 87 anni Ted Turner, il fondatore della Cnn. Nato in Ohio e cresciuto ad Atlanta, Turner - soprannominato "The Mouth of the South" per il suo carattere diretto e senza filtri - costruì un impero mediatico che includeva la prima 'superstation' via cavo, oltre a canali di grande successo dedicati a film e cartoni animati, e squadre sportive professionistiche come gli Atlanta Braves.
Velista di fama internazionale e filantropo
Figura poliedrica, Turner fu anche velista di fama internazionale, filantropo - fondatore della United Nations Foundation - e attivista impegnato per l'eliminazione globale delle armi nucleari. Ambientalista convinto, divenne uno dei maggiori proprietari terrieri degli Stati Uniti e contribuì in modo decisivo alla reintroduzione dei bisonti nell'Ovest americano, oltre a promuovere la sensibilizzazione ecologica tra i più giovani con la creazione del cartone animato Captain Planet.
Notizie in tempo reale
La sua intuizione più audace restò però quella di offrire notizie in tempo reale da ogni parte del mondo, a tutte le ore del giorno e della notte, un'idea inizialmente accolta con scetticismo ma che finì per cambiare per sempre il panorama mediatico. Nel 1991 fu nominato "Person of the Year" dalla rivista Time per aver "influenzato la dinamica degli eventi e trasformato gli spettatori di 150 Paesi in testimoni immediati della storia". Dopo aver venduto le sue reti a Time Warner, Turner si ritirò progressivamente dagli affari, continuando però a considerare la Cnn "il più grande risultato" della sua vita.
"Ted è stato un leader profondamente coinvolto, coraggioso e disposto a scommettere sulle proprie intuizioni", ha dichiarato il presidente e amministratore delegato di Cnn Worldwide, Mark Thompson. "È e resterà lo spirito guida della CNN, il gigante sulle cui spalle ci troviamo". Nel 2018, poco prima del suo ottantesimo compleanno, Turner aveva rivelato di soffrire di demenza a corpi di Lewy, una malattia neurodegenerativa progressiva. All'inizio del 2025 era stato ricoverato per una forma lieve di polmonite, dalla quale si era ripreso in una struttura riabilitativa. Turner lascia cinque figli, quattordici nipoti e due pronipoti.