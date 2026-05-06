Benedizione coppie gay, vescovi tedeschi sconfessati dal Vaticano

AGI - La Santa Sede ribadisce il "no" al documento dei vescovi tedeschi - "La Benedizione dà forza all'amore" - che promuove benedizioni per coppie che si amano, incluse quelle omosessuali o in situazioni "irregolari" e che era stato approvato in via definitiva nell'aprile 2025 da rappresentanti della Conferenza Episcopale Tedesca (DBK) e del Comitato Centrale dei Cattolici Tedeschi (ZdK).
La Dottrina della Fede spiega che la lettera del cardinale Prefetto Victor Manuel Fernandez del 18 novembre 2024 vale anche per il testo dei vescovi della Germania, e che quindi non ha l'approvazione del Dicastero. Lo rende noto Vatican News.
"Unica e ultima" risposta
Il prefetto del Dicastero lo aveva detto chiaramente a monsignor Stephan Ackermann, vescovo di Treviri e presidente della Commissione per la liturgia della Conferenza episcopale tedesca, durante l'ultimo incontro svoltosi in Vaticano con i vescovi tedeschi il 12 novembre 2025. Il porporato aveva precisato che quella lettera del 2024, pubblicata sul sito del Dicastero in questi giorni d'accordo con Papa Leone, era "l'unica e l'ultima risposta" anche al testo definitivo approvato nell'aprile 2025. "Quanto detto in quella lettera - spiega infatti il cardinale prefetto a Vatican News - vale anche per il testo dell'attuale Vademecum che non ha l'approvazione del Dicastero per la Dottrina della Fede".
Le critiche al documento dei vescovi tedeschi
Secondo quanto riportato, il documento tedesco, pur modificato rispetto alla bozza iniziale, non recepirebbe le indicazioni contenute nella lettera del 2024, in particolare per quanto riguarda il richiamo alla Dichiarazione Fiducia Supplicans. Benché il testo parli di spontaneità e libertà circa le benedizioni per coppie extramatrimoniali, offre una specie di liturgia o para-liturgia che è esclusa dalla Dichiarazione della Dottrina della Fede del dicembre 2023, nella quale si legge che "a proposito delle benedizioni, la Chiesa ha il diritto e il dovere di evitare qualsiasi tipo di rito" che possa portare a qualche confusione rispetto al matrimonio.
Le parole di Papa Leone XIV
Lo scorso 23 aprile, sul volo di ritorno dalla Guinea Equatoriale, Papa Leone XIV, nella conferenza stampa con i giornalisti, aveva dichiarato che la Santa Sede aveva "già chiarito" la propria posizione ai vescovi tedeschi: "La Santa Sede ha chiarito che non siamo d'accordo con la benedizione formalizzata delle coppie, in questo caso delle coppie omosessuali o delle coppie in situazioni irregolari, al di là di quanto fosse specificamente, se così si può dire, consentito da Papa Francesco", le sue parole.