Amsterdam: bistecche e SUV vietati? La rivoluzione 'green'

AGI - Dal 1° maggio 2026, il paesaggio urbano di Amsterdam è cambiato radicalmente. La capitale olandese è diventata la prima al mondo a introdurre un divieto totale della pubblicità pubblica per la carne e i prodotti derivati dai combustibili fossili. Dove prima campeggiavano immagini di hamburger succulenti, SUV e voli low-cost, ora si trovano locandine del Rijksmuseum o annunci di concerti di musica classica.
Obiettivo 2050: neutralità carbonica e dieta vegetale
La misura non è solo estetica, ma risponde a una strategia politica precisa. Il governo locale mira a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050 e a spingere la popolazione a dimezzare il consumo di carne nello stesso periodo.
"La crisi climatica è un’urgenza assoluta", ha dichiarato Anneke Veenhoff del partito GreenSinistra, sottolineando l'incoerenza di affittare spazi pubblici a chi promuove stili di vita contrari alle politiche ambientali della città.
Il "momento tabacco" per il settore alimentare
L'iniziativa è stata guidata da Anke Bakker del Partito per gli Animali, che respinge le accuse di paternalismo. L'obiettivo è sottrarre i cittadini alla pressione costante delle grandi multinazionali, riducendo gli acquisti impulsivi di prodotti inquinanti.
Attivisti come l'avvocata Hannah Prins parlano apertamente di un "momento tabacco": proprio come accadde per le sigarette — un tempo sponsorizzate persino da icone come Johan Cruyff — anche la carne e i voli aerei devono essere percepiti dalla società come scelte non più sostenibili. "Non è normale vedere animali uccisi sui cartelloni pubblicitari", ha ribadito Prins.
Un modello che si espande in Europa
Amsterdam non è sola. Già Haarlem aveva aperto la strada nel 2022, seguita da Utrecht e Nijmegen. Anche a livello internazionale, città come Firenze, Stoccolma ed Edimburgo hanno iniziato a limitare la propaganda dei combustibili fossili.
Sebbene il divieto non colpisca gli algoritmi dei social media, dove la pubblicità continua a scorrere sugli smartphone dei pendolari, il segnale politico è chiaro: Amsterdam vuole essere l'avanguardia di un cambiamento culturale che parte dalle strade per arrivare alle tavole dei cittadini.