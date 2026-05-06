Amsterdam: bistecche e SUV vietati? La rivoluzione 'green'
Bistecche e SUV vietati? La rivoluzione "green" di Amsterdam
Home>Estero

Bistecche e SUV vietati? La rivoluzione "green" di Amsterdam

Per le strade della capitale olandese spariscono dai cartelloni pubblicitari hamburger, auto a benzina e voli low-cost. È la prima città al mondo a tentare questa mossa
Le pubblicità di prodotti a base di carne, come gli hamburger di manzo, sono scomparse dalle strade di Amsterdam.
Afp - Le pubblicità di prodotti a base di carne, come gli hamburger di manzo, sono scomparse dalle strade di Amsterdam.
amsterdam cartellone pubblicitario carne combustibili fossili
di lettura

AGI - Dal 1° maggio 2026, il paesaggio urbano di Amsterdam è cambiato radicalmente. La capitale olandese è diventata la prima al mondo a introdurre un divieto totale della pubblicità pubblica per la carne e i prodotti derivati dai combustibili fossili. Dove prima campeggiavano immagini di hamburger succulenti, SUV e voli low-cost, ora si trovano locandine del Rijksmuseum o annunci di concerti di musica classica.

ADV

Obiettivo 2050: neutralità carbonica e dieta vegetale

ADV

La misura non è solo estetica, ma risponde a una strategia politica precisa. Il governo locale mira a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050 e a spingere la popolazione a dimezzare il consumo di carne nello stesso periodo.

"La crisi climatica è un’urgenza assoluta", ha dichiarato Anneke Veenhoff del partito GreenSinistra, sottolineando l'incoerenza di affittare spazi pubblici a chi promuove stili di vita contrari alle politiche ambientali della città.

Il "momento tabacco" per il settore alimentare

L'iniziativa è stata guidata da Anke Bakker del Partito per gli Animali, che respinge le accuse di paternalismo. L'obiettivo è sottrarre i cittadini alla pressione costante delle grandi multinazionali, riducendo gli acquisti impulsivi di prodotti inquinanti.

Attivisti come l'avvocata Hannah Prins parlano apertamente di un "momento tabacco": proprio come accadde per le sigarette — un tempo sponsorizzate persino da icone come Johan Cruyff — anche la carne e i voli aerei devono essere percepiti dalla società come scelte non più sostenibili. "Non è normale vedere animali uccisi sui cartelloni pubblicitari", ha ribadito Prins.

Un modello che si espande in Europa

Amsterdam non è sola. Già Haarlem aveva aperto la strada nel 2022, seguita da Utrecht e Nijmegen. Anche a livello internazionale, città come Firenze, Stoccolma ed Edimburgo hanno iniziato a limitare la propaganda dei combustibili fossili.

Sebbene il divieto non colpisca gli algoritmi dei social media, dove la pubblicità continua a scorrere sugli smartphone dei pendolari, il segnale politico è chiaro: Amsterdam vuole essere l'avanguardia di un cambiamento culturale che parte dalle strade per arrivare alle tavole dei cittadini.

ADV