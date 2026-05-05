Trump attacca di nuovo il Papa: 'Mette in pericolo molti cattolici'

AGI - Il presidente americano Donald Trump è tornato ad attaccare il Papa accusandolo “di mettere in pericolo molti cattolici e molte persone”. In un’intervista al Salem News Channel, il capo della Casa Bianca ha affermato: “Lui ritiene che sia ok per l’Iran avere un’arma nucleare e non credo sia una cosa buona. Credo che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte altre persone”.
Le affermazioni di Trump arrivano a due giorni della visita del suo segretario di Stato, Marco Rubio, a Città del Vaticano dove sarà ricevuto da Leone XIV. L'intenzione della visita - a quanto si apprende - è anche quella di riallacciare i rapporti dopo lo scontro dialettico che si era verificato a Pasqua.
Giovedì Rubio da Papa Leone
E quello di giovedì tra il Pontefice e Rubio sarà “un incontro franco”: a garantirlo è l’ambasciatore americano presso la Santa Sede, Brian Burch, parlando con Reuters.
Il dialogo tra Stati Uniti e Vaticano
“Le nazioni hanno dei disaccordi, e credo che uno dei modi per superarli sia attraverso la fraternità e un dialogo autentico. Credo che il Segretario sia venuto qui con questo spirito. Per avere una conversazione franca sulla politica statunitense, per impegnarsi in un dialogo”, spiega il diplomatico.
Parolin: "La linea del Pontefice e predicare pace"
"Ma il Papa ha già risposto, io non aggiungerei nulla, ha dato una risposta molto cristiana diciamo, dicendo che lui sta facendo quello che il suo ruolo esige, e cioè di predicare la pace". Lo ha detto il segretario di Stato del Vaticano, il Cardinale Pietro Parolin, a San Giovanni Rotondo in occasione dei 70 anni dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza ai giornalisti che gli chiedevano un commento sull'attacco di Trump a Papa Leone XIV. "Che questo possa piacere o non possa piacere - ha aggiunto il cardinale - è un discorso. Capiamo che non tutti sono sulla stessa linea, però, diciamo, quella è la risposta del Papa. E anche di fronte a questi nuovi attacchi, io non so se il Papa probabilmente non avrà occasione di rispondere, perché in quell'occasione c'era l'incontro con i giornalisti, ma la linea rimane quella. Il Papa va avanti per la sua strada, nel senso di predicare il Vangelo, di predicare la pace, come direbbe San Paolo, 'Opportune et importune' ecco".