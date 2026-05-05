In Romania è caduto il governo dell'europeista Bolojan

AGI - Il parlamento rumeno ha votato per destituire il primo ministro liberale ed europeista Ilie Bolojan con una mozione di sfiducia presentata dai socialdemocratici e dall'estrema destra, aggravando la crisi politica nel Paese membro dell'Ue e della Nato, al confine con l'Ucraina.
L'alleanza tra le polemiche
La mossa dei socialdemocratici (Psd), il partito di sinistra più grande della Romania, di allearsi con l'estrema destra sulla sfiducia ha suscitato critiche: la formazione politica è stata accusata di legittimare l'ascesa dell'estrema destra. La mozione ha ottenuto 281 voti su 464 in Parlamento. Il Psd ha lasciato il governo il mese scorso e si è alleato con l'Aur, il principale partito di estrema destra rumeno, per la mozione.
Le misure di austerità
Il leader dell'Aur, George Simion, ha scritto su X dopo il voto che "oggi è stata ascoltata la voce del popolo", chiedendo "riconciliazione nazionale". Le tensioni con il Psd si sono intensificate quando Bolojan, 57 anni, ha spinto per impopolari misure di austerità per ridurre il deficit, il più alto dell'Unione europea. Il leader del Psd, Sorin Grindeanu, ha dichiarato dopo il voto in Parlamento che Bolojan dovrebbe ora dimettersi, mentre è "dovere dei partiti responsabili trovare una soluzione".
Il presidente filo-europeo Nicusor Dan ha assicurato che il Paese dell'Europa orientale di 19 milioni di abitanti manterrà il suo orientamento filo-occidentale, escludendo la possibilità di un governo di estrema destra. "Le discussioni politiche saranno difficili, ma è mia responsabilità come presidente - e quella dei partiti politici - guidare la Romania nella giusta direzione", ha detto ai giornalisti. In Parlamento, prima del voto, Bolojan ha difeso le sue riforme, definendo la mozione "ingannevole, cinica e pretestuosa". "Ho scelto di fare ciò che era urgente e necessario per il nostro Paese", ha affermato.