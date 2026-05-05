Kate in Italia. La principessa visiterà Reggio Emilia

AGI - L'approccio delle scuole di Reggio Emilia all'insegnamento è ormai famoso in tutto il mondo. Tanto da avere attirato l'attenzione anche della principessa del Galles, Kate. La moglie dell'erede al trono britannico, William, sarà nella cittadina emiliana la prossima settimana.
"La principessa del Galles visiterà la città di Reggio Emilia tra mercoledì 13 e giovedì 14 maggio. La visita rappresenta un significativo passo in avanti nel lavoro e nell'espansione globale del Centro per la Prima Infanzia della Royal Foundation (The Royal Foundation Centre for Early Childhood)", annuncia una nota dell'ambasciata britannica in Italia.
Una missione sulla prima infanzia
"Fortemente voluta dalla Principessa, la visita si concentrerà sullo sviluppo della prima infanzia e sarà parte di una missione di alto livello per acquisire informazioni ed esplorare i principali approcci internazionali a sostegno dei bambini piccoli e di coloro che, educatori, insegnanti e adulti, sono in relazione con loro".
Sulla base dello "Shaping Us Framework del Centro per la Prima Infanzia, lanciato nel febbraio 2025, la visita punta a esaminare come una comprensione condivisa dello sviluppo sociale ed emotivo possa collegarsi ad approcci di altri Paesi che danno priorità ai primi anni di vita. La visita della Principessa a Reggio Emilia rappresenta un importante punto di partenza", si sottolinea.
Il valore del Reggio Emilia Approach
Il Reggio Emilia Approach all'educazione della prima infanzia, riconosciuto a livello internazionale, pone le relazioni, l'ambiente e la comunità al centro dello sviluppo del bambino, ricorda il comunicato.
"Nel corso della visita di due giorni, Sua Altezza Reale incontrerà insegnanti, genitori, bambini, amministratori e rappresentanti del mondo imprenditoriale, per conoscere da vicino il 'Reggio Emilia Approach'. La visita metterà in evidenza l'importanza dei contesti e delle relazioni umane di ricerca, ascolto e reciprocità che circondano un bambino, e il ruolo che questi elementi svolgono per accompagnare i suoi processi di crescita e apprendimento", prosegue la nota.
Le parole di Kensington Palace
"La Principessa è impaziente di visitare l'Italia la prossima settimana e di vedere di persona come il Reggio Emilia Approach crei ambienti in cui la natura e le relazioni umane amorevoli si uniscono per sostenere lo sviluppo dei bambini", ha sottolineato un portavoce di Kensington Palace, residenza di William e Kate.
Fin dalla sua istituzione nel 2021, The Royal Foundation Centre for Early Childhood ha riunito ricerca, collaborazione e azione pratica per promuovere un cambiamento a lungo termine nel modo in cui la società comprende e dà priorità ai primi anni di vita.
Un segnale a livello globale
"Questa visita segnala la fase successiva di tale lavoro, riunendo il pensiero globale sulla prima infanzia e accrescendone l'importanza sulla scena mondiale", assicura l'ambasciata.