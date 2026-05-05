Macron canta la bohème con il primo ministro armeno

AGI - Dopo gli occhiali a specchio del vertice di Davos, diventati subito un meme, il presidente francese, Emmanuel Macron, si conferma anche a Erevan un leader capace di 'bucare' i social.
Ieri, dopo essere stato insignito dell'Ordine dell'Onore dall'omologo armeno Vahagn Khachaturyan e aver partecipato a una cena di Stato, Macron ha cantato un'aria della 'boheme' di Puccini accompagnato da un pianista e... Dal primo ministro armeno Nikol Pashinyan, cimentatosi con la batteria. Poi una passeggiata notturna per le strade della capitale.
Emmanuel Macron chante « la bohème » accompagné à la batterie par le premier ministre Nikol pachinyan . Dîner d’état à Erevan. La musique en amitié. pic.twitter.com/v5vacqZlVv— Agnès Vahramian (@AgnesVahramian) May 4, 2026
La corsetta mattutina
Stamane, invece, il presidente francese si è concesso una corsetta, accompagnato dalla scorta, per le strade della città, un altro momento che ha presto trovato spazio sulle reti sociali.