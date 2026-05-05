Macron canta la bohème con il primo ministro armeno
Macron canta la bohème con il primo ministro armeno alla batteria
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Macron canta la bohème con il primo ministro armeno alla batteria

Durante la visita ufficiale in Armenia il presidente francese si è concesso anche una passeggiata notturna per le strade della capitale
Il presidente armeno Vahagn Khachaturyan, il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro armeno Nikol Pashinyan
Afp - Il presidente armeno Vahagn Khachaturyan, il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro armeno Nikol Pashinyan
armenia emmanuel macron
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AGI - Dopo gli occhiali a specchio del vertice di Davos, diventati subito un meme, il presidente francese, Emmanuel Macron, si conferma anche a Erevan un leader capace di 'bucare' i social.

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Ieri, dopo essere stato insignito dell'Ordine dell'Onore dall'omologo armeno Vahagn Khachaturyan e aver partecipato a una cena di Stato, Macron ha cantato un'aria della 'boheme' di Puccini accompagnato da un pianista e... Dal primo ministro armeno Nikol Pashinyan, cimentatosi con la batteria. Poi una passeggiata notturna per le strade della capitale.

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La corsetta mattutina

Stamane, invece, il presidente francese si è concesso una corsetta, accompagnato dalla scorta, per le strade della città, un altro momento che ha presto trovato spazio sulle reti sociali.

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