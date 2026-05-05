Hantavirus in crociera, due malati andranno in Olanda

AGI - Due membri dell'equipaggio gravemente malati a bordo di una nave da crociera colpita da una letale epidemia di hantavirus saranno evacuati via Capo Verde verso i Paesi Bassi, consentendo alla nave di proseguire verso le Isole Canarie, ha annunciato l'operatore.
Il ministero della Salute spagnolo ha dichiarato che la nave dovrebbe arrivare alle Canarie entro "tre o quattro giorni", senza però specificare il porto di scalo. "Una volta giunti a destinazione, l'equipaggio e i passeggeri saranno sottoposti a esami, cure e rimpatriati nei rispettivi paesi", ha affermato il ministero.
Indicazioni dell’OMS
Il ministero della Salute ha inoltre precisato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha indicato le Isole Canarie come "il luogo più vicino con le necessarie capacità" dal punto di vista medico. La MV Hondius è al centro di un allarme sanitario internazionale da sabato, quando l'OMS è stata informata che una rara malattia, solitamente trasmessa da roditori infetti attraverso urina, feci e saliva, era sospettata di essere la causa della morte di tre dei suoi passeggeri.
Isolamento a Capo Verde
A seguito del malore di altri passeggeri, membri dell'equipaggio e passeggeri sono stati posti in isolamento dopo che le autorità di Capo Verde hanno impedito alla nave di attraccare. La nave è ancorata al largo di Praia, la capitale dell'isola. La compagnia di navigazione olandese Oceanwide Expeditions ha indicato che una soluzione era in vista, con l'intenzione di evacuare due membri dell'equipaggio malati nei Paesi Bassi per "cure mediche urgenti", insieme a una terza persona che era stata a stretto contatto con un passeggero tedesco deceduto sabato.
Anche l'OMS ha affermato che i piani di evacuazione medica erano in corso. Una volta completata l'evacuazione, la MV Hondius "potrà riprendere la sua rotta", ha detto Ann Lindstrand, rappresentante dell'OMS a Capo Verde.
Navigazione verso nord
Nel frattempo, la Oceanwide Expeditions ha dichiarato che il suo piano prevedeva che la nave navigasse verso nord, "alle Isole Canarie, Gran Canaria o Tenerife, con una traversata di tre giorni". La nave, salpata da Ushuaia, in Argentina, il 1 aprile con destinazione Capo Verde, contava 88 passeggeri e 59 membri dell'equipaggio, di 23 nazionalità diverse, secondo quanto riportato dall'OMS. Una delle vittime, una donna olandese, aveva lasciato la nave sull'isola atlantica di Sant'Elena ed era volata a Johannesburg, dove è deceduta il 26 aprile.
Due casi di hantavirus sono stati confermati, tra cui uno in una delle vittime e un passeggero britannico attualmente ricoverato in terapia intensiva a Johannesburg, con altri cinque casi sospetti, ha affermato l'OMS. Tre di questi sette sono deceduti; quello a Johannesburg era in condizioni critiche, mentre gli altri tre a bordo presentavano sintomi più lievi, tra cui uno ora asintomatico.
Indagini sull'origine del contagio
L'OMS cerca di capire come l'hantavirus fosse arrivato sulla nave, dato che la prima persona deceduta aveva manifestato i sintomi il 6 aprile. La trasmissione da uomo a uomo era stata segnalata solo in precedenti focolai di un particolare hantavirus, il virus Andes, che circola in Sud America.
Ipotesi sul virus Andes
La direttrice per la preparazione e la prevenzione delle epidemie e pandemie dell'OMS, Maria Van Kerkhove, ha dichiarato ai giornalisti che la specie del virus non era ancora stata confermata, ma ha sottolineato che all'OMS era stato detto che "non c'erano ratti a bordo" della nave. I ricercatori sudafricani stavano sequenziando i dati, ha affermato Van Kerkhove, aggiungendo che "la nostra ipotesi di lavoro è che si tratti del virus Andes". "Riteniamo che possa esserci stata una trasmissione da uomo a uomo tra i contatti più stretti".
Il caso della coppia olandese
Le prime due vittime erano una coppia olandese: un uomo, deceduto l'11 aprile, e la moglie, morta dopo essere sbarcata a Sant'Elena per accompagnare la salma. La moglie ha iniziato a soffrire di "sintomi gastrointestinali" e le sue condizioni sono "peggiorate" durante un volo per Johannesburg il 25 aprile, ha dichiarato l'OMS. È deceduta il giorno successivo. Sono in corso le ricerche per rintracciare le persone a bordo di quel volo, che secondo la compagnia aerea sudafricana Airlink trasportava 82 passeggeri e sei membri dell'equipaggio. Le autorità sudafricane hanno chiesto alla compagnia aerea di avvisare i passeggeri che devono contattare il dipartimento della salute.
Periodo di incubazione
Van Kerkhove ha affermato che il periodo di incubazione tipico dell'hantavirus è compreso tra una e sei settimane, il che porta l'OMS a ritenere che la coppia olandese, che aveva viaggiato in Sud America, "sia stata contagiata fuori dalla nave".