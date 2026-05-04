Eugenie di York incinta, terzo figlio in arrivo

AGI - Buckingham Palace sceglie un momento di ritrovata serenità internazionale per lanciare l’annuncio sulla Principessa Eugenie di York e il marito Jack Brooksbank in attesa del loro terzo figlio. La nascita, prevista per la prossima estate, aggiungerà un nuovo tassello alla linea di successione al trono, dove il nascituro occuperà la quindicesima posizione, ma soprattutto segna un punto di svolta simbolico per la Firm. Il comunicato ufficiale non si limita a riportare la lieta novella, ma sottolinea esplicitamente la “gioia del Re” per la notizia. Un dettaglio tutt’altro che formale: in un momento in cui la Corona cerca di navigare lontano dalle acque agitate che hanno travolto il ramo di York, il sostegno pubblico di Carlo III appare come una precisa strategia di riabilitazione per le nipoti.
La notizia era nell'aria da qualche giorno, da quando la principessa era stata avvistata a Mayfair dopo una cena con la sorella Beatrice. La conferma definitiva è arrivata però attraverso un’immagine che rompe la rigidità del protocollo, ovvero uno scatto social in cui i primi due figli della coppia, August di cinque anni ed Ernest di due, stringono con orgoglio l'ecografia del futuro fratellino.
Una nascita senza titolo reale
Sebbene il nuovo arrivato non godrà del titolo di Altezza Reale, la sua nascita rappresenta una nota positiva in un’attualità familiare segnata da vicende ben più oscure. L'ombra del padre di Eugenie, Andrea Mountbatten-Windsor, continua infatti a pesare sulla reputazione della famiglia, specialmente dopo i fatti dello scorso 19 febbraio che hanno visto l'ex principe coinvolto in un fermo giudiziario.
La linea tracciata da carlo iii
Re Carlo III sembra aver tracciato una linea netta, un confine invalicabile tra le colpe del fratello e il futuro delle nipote. Se da un lato il sovrano è stato categorico nell'affermare che “la legge deve fare il suo corso”, dall'altro ha agito con chirurgica precisione per preservare Beatrice ed Eugenie. Le due principesse restano Duchesse di York e, nonostante le recenti assenze strategiche, come quella alla celebrazione del centenario di Elisabetta II a St James’s Park o alla Pasqua di Windsor per evitare imbarazzi pubblici, il loro reintegro è già in corso.
Segnali di distensione pubblica
Il Re, deciso a mantenere le nipoti all'interno del circuito attivo della famiglia, ha già spedito gli inviti ufficiali per le corse di Ascot a giugno. Un segnale di distensione e di fiducia, considerando che negli ultimi mesi anche il Principe William ha spesso coinvolto le cugine in ruoli di rappresentanza, come i tradizionali Garden Party estivi.
Una nuova generazione per i windsor
L'annuncio della terza gravidanza di Eugenie arriva in un momento in cui la “fotografia” della famiglia reale appare anagraficamente sbilanciata. Esclusi i Principi del Galles, la struttura operativa dei Windsor mostra i segni del tempo. L'arrivo del quindicesimo bisnipote della defunta Regina Elisabetta II non è quindi solo una gioia privata, ma un prezioso elemento di vitalità per una monarchia che ha bisogno di volti nuovi e sorrisi autentici. Nell'anno in cui si celebra il secolo dalla nascita della Regina dei record, questa nuova vita in arrivo sembra voler chiudere un capitolo doloroso, offrendo a Carlo III l'opportunità di mostrare il volto più umano e accogliente di una Corona che, pur ferma nei suoi principi legali, non rinuncia a proteggere i suoi affetti più giovani.