La scorta 'senza' scorta di Trump per Hormuz 

AGI - Una 'scorta senza scorta' per Hormuz. L'ennesimo tentativo di Donald Trump di lasciare intendere qualcosa che in realtà non ci sarà riguarda il piano per permettere il transito delle navi attraverso lo Stretto.
Il progetto libertà per Hormuz
Il nuovo meccanismo, che Trump ha soprannominato "Progetto Libertà", è di fatto una cellula di coordinamento per gestire il traffico attraverso lo Stretto, coinvolgendo Paesi, compagnie assicurative e organizzazioni di navigazione.
"A Hormuz non ci sarà la Marina Usa"
Secondo quanto rivelato da due alti funzionari statunitensi al Wall Street Journal, in realtà il piano non prevede l'impiego di navi da guerra della Marina statunitense a scorta delle imbarcazioni attraverso lo stretto.
Il no della Nato a Trump
Tuttavia, diplomatici e armatori europei hanno ricordato i precedenti tentativi falliti del presidente Usa di agevolare il transito delle navi, tra cui la richiesta agli alleati Nato di inviare navi da guerra rimasta inascoltata.
Senza la scorta di navi da guerra, è improbabile che una cellula di coordinamento possa cambiare significativamente la situazione nello stretto, hanno affermato le fonti.
Il rischio delle mine navali
I pasdaran hanno dispiegato mine navali nello stretto, creando nuovi pericoli per il traffico marittimo commerciale e l'ultima proposta di Trump prevede l'individuazione delle mine e la trasmissione di tali informazioni alle navi che transitano nel corso d'acqua.
Gli Stati Uniti stanno cercando il supporto di altre nazioni per ottenere informazioni utili a identificare rotte alternative sicure, hanno aggiunto le fonti.
Qualora si verificassero interferenze nel processo, "purtroppo, si dovrà intervenire con fermezza", ha dichiarato Trump in un post sui social.
Le forze Usa in campo per Hormuz
Il supporto militare statunitense all'operazione per liberare le navi a Hormuz includerà 15.000 militari, oltre a cacciatorpediniere lanciamissili, più di 100 mezzi terrestri e navali e droni.
Non si è fatta attendere la risposta di Teheran dopo l'annuncio di Trump di voler scortare le navi attraverso Hormuz. "Le forze statunitensi saranno attaccate se tenteranno di entrare nello Stretto", ha minacciato l'esercito iraniano.