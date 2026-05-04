Rudy Giuliani è grave. Trump: 'E' un combattente e aveva ragione su tutto'

AGI - Rudy Giuliani è un "combattente che ha affrontato ogni sfida con forza incrollabile e lo sta facendo anche adesso". Così Il suo portavoce ha definito l'81enne ex sindaco di New York ricoverato da domenica in ospedale. Giuliani appare in "condizioni gravi ma stabili", ha detto ancora Ted Goodman. Sulla causa del ricovero non sono state fornite informazioni.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, legato da vecchia amicizia a Giuliani, gli ha dedicato un post sul social Truth in cui è sembrato attribuire in qualche modo ai democratici la responsabilità del declino fisico dell'ex sindaco. "Rudy è stato trattato in modo orribile dai democratici della sinistra radicale, ma lui aveva ragione su tutto". "Hanno truccato le elezioni, inventato centinaia di storie, fatto di tutto per distruggere il nostro Paese e adesso guardate Rudy", ha aggiunto. "È un combattente straordinario che ama veramente il nostro Paese, e Melania e io preghiamo per lui e per la sua meravigliosa famiglia. Guarisci presto, Rudy!", ha concluso.
Da sindaco di NY a consigliere di Trump
Giuliani è stato sindaco di New York dal 1994 al 2001, diventando noto a livello nazionale per la sua leadership dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001. In precedenza aveva ricoperto il ruolo di procuratore federale per il distretto Sud di New York dal 1983 al 1989.
Ma è negli ultimi anni che aveva ricoperto un ruolo di primo piano nella politica nazionale: con l'arrivo di Trump alla Casa Bianca, nel 2017, Giuliani era diventato un importante consigliere del presidente, per poi guidare la squadra che aveva contestato il risultato delle elezioni del 2020, vicenda che ha portato ad accuse penali in più Stati e a una causa per diffamazione avviata dalle funzionarie elettorali della Georgia Ruby Freeman e Shaye Moss, accusate falsamente di aver manomesso i risultati elettorali. Giuliani, sconfitto in tribunale, e condannato a pagare un risarcimento di 148 milioni di dollari, è stato graziato da Trump a novembre. Il ricovero dell'ex sindaco ha generato un risvolto legato alla base trumpiana Maga, che è tornata ad attaccare il comico più odiato dal presidente e da Melania, Jimmy Kimmel.
Le polemiche su Jimmy Kimmel
La scorsa settimana il comedian e conduttore di uno show in tv era stato criticato per aver definito di recente la first lady una donna con il "bagliore di una vedova in attesa", riferimento ai 24 anni di età di differenza tra lei e il marito. L'attentato alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, a cui aveva partecipato la coppia presidenziale, aveva alimentato la rabbia Maga nei confronti di Kimmel, accusato di aver ispirato l'attentatore con quella battuta macabra.
Lo scontro tra Giuliani e Kimmel
Nel suo podcast, proprio Giuliani aveva definito Kimmel "uno degli esseri umani più disgustosi di questo Paese". "Dovrebbe essere un comico, invece è un idiota incompetente", aveva aggiunto. Kimmel aveva risposto alla sua maniera: "Devo dire che fa male essere definito disgustoso da un uomo che si è scoreggiato addosso davanti alla figlia di Borat. E spiazza essere chiamato incompetente idiota da un uomo che ha accidentalmente tenuto una conferenza stampa fuori da un sexy shop, e che non sembra capire quando i video stanno registrando e quando no, e che ha un gallone di inchiostro di calamaro che gli cola dalla testa".
La reazione della base Maga
Dopo il ricovero di Giuliani, la base Maga non ha perdonato a Kimmel le sue battute, soprattutto quella in cui lo aveva definito "risorto dalla tomba". "Perché Kimmel scherza sempre sulla morte?", ha commentato un podcaster di destra, Benny Johnson, su X. Quanto basta per aprire un nuovo capitolo di scontri.