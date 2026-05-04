Ue, Rutte al vertice di Yerevan: 'Usa delusi ma europei hanno recepito il messaggio'

AGI - Al via il vertice a Yerevan, dove si svolge la riunione della Comunità Politica Europea che vede protagonista oltre ai leader Ue, anche il segretario generale della Nato, Mark Rutte.
Cos'è e a cosa serve la Comunità Politica Europea
Rutte, Usa delusi ma europei hanno recepito messaggi
Gli Usa sono rimasti "delusi" dal mancato sostegno degli alleati all'attacco all'Iran ma le cancellerie europee hanno "recepito il messaggio" del presidente statunitense Donald Trump e stanno lavorando per assicurare l'attuazione degli accordi sull'utilizzo delle basi militari americane nel vecchio continente. "Si', c'è stata una certa delusione da parte degli Stati Uniti ma gli europei hanno ascoltato", ha detto Rutte ai cronisti al suo arrivo al vertice della Comunita' politica europea a Erevan.
Von der Leyen, abbiamo bisogno di maggiore indipendenza
"Abbiamo bisogno di maggiore indipendenza, difesa e sicurezza. Dobbiamo aumentare le nostre capacità militari per essere in grado di difenderci e proteggerci". Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen arrivando all'Epc summit in Armenia.
La presenza dei leader europei in Armenia dimostra che "l'Europa è una grande e ampia famiglia", ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, sottolineando che "siamo legati dagli stessi interessi e affrontiamo le stesse sfide", ha proseguito von der Leyen.
Kallas, tempistica ritiro truppe è una sorpresa
"Si parla da tempo del ritiro delle truppe statunitensi dall'Europa. Ma ovviamente, la tempistica di questo annuncio è una sorpresa". Lo dice l'Alto rappresentante per la Politica estera e la sicurezza, Kaja Kallas arrivando al vertice della Comunità politica europea che si tiene a Yerevan, in Armenia.
Il ritiro delle truppe "credo che dimostri che dobbiamo davvero rafforzare il pilastro europeo della NATO e che dobbiamo fare di più - ha aggiunto Kallas - Voglio dire, le truppe americane non sono in Europa solo per proteggere gli interessi europei, ma anche quelli americani".
Metsola, minacce ibride sono minacce alla democrazia
Le guerre non si combattono solo sul terreno, ma anche nella sfera digitale, dove vengono colpite le parti più vulnerabili della nostra società". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola arrivando al vertice della Comunità politica europea che si tiene a Yerevan, in Armenia.
"Discuteremo della lotta alla disinformazione e alle minacce ibride. Questi non sono più rischi remoti: è un ambito su cui il Parlamento europeo è particolarmente impegnato, lavorando con tutte le parti interessate per garantire che vengano contrastati, perché rappresentano una minaccia reale per la democrazia" ha concluso.